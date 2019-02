AFRIQUE Herbert Mensah met la main à la présidence du rugby africain

Alwihda Info | Par APO - 16 Février 2019 modifié le 16 Février 2019 - 14:02

Herbert Mensah a parlé de sa candidature et du rugby en Afrique après la soumission de la candidature.

ACCRA, Ghana, 15 février 2019/ -- M. Herbert Mensah, président et chef du conseil d'administration de Ghana Rugby, a été nommé aujourd'hui par le conseil d'administration de la Fédération ghanéenne de Rugby (GRFU) (https://GhanaRugby.org) pour le poste de président de l'organisme continental World Rugby, Rugby Africa.



Rugby Africa élira un nouveau COEX lors d'une assemblée générale annuelle à Marrakech, au Maroc, le 2 mars 2019.



Herbert Mensah a parlé de sa candidature et du rugby en Afrique après la soumission de la candidature. Son adresse peut être écoutée sur YouTube (https://youtu.be/uOM5ZgRxekg) ou sur un podcast Spreaker (https://www.spreaker.com/episode/17046339).



La candidature de M. Mensah était accompagnée du croquis d’arrière-plan suivant.



_____



Comme vous le savez probablement, Herbert et son administration ont pris le contrôle de Ghana Rugby en juin 2014 et, en moins de quatre ans, ont dirigé l'Union qui siégeait sans rien après onze années écoulées depuis sa création en 2003, afin de réaliser des exploits remarquables:



Introduction d'un système de gestion de rugby professionnel en ligne et décentralisé, scrumIT, qui a révolutionné le fonctionnement administratif du rugby au Ghana,

Introduit un système de comptabilité financière en ligne et peut se vanter de la SEULE association sportive qui produit des états financiers vérifiés depuis 2015,

A créé la première ligue nationale à dix équipes et, depuis 2018, a incorporé une section masculine et une section féminine au championnat annuel du Ghana Rugby Club Championship,

A réanimé Women in Rugby au Ghana et construit une équipe qui participera à la Rugby Africa Women's Sevens Cup de cette année, ainsi qu'au tournoi à venir des femmes Fifteens, à venir,

Introduit le développement de la jeunesse sur la base du programme World Rugby "Get Into Rugby" qui a vu plus de 5 000 nouveaux participants s'initier au jeu de Rugby Union avec un objectif de 10 000 participants pour 2019,

A non seulement organisé mais remporté deux tournois Fifteens Hommes de Rugby Africa, le Défi régional 2017 et la Coupe de bronze 2018,

Grâce à sa persévérance, le Ghana Rugby a participé au tournoi des moins de 15 ans du Rugby Africa Men's 2017 et disputera à nouveau la qualification olympique en 2019,

Herbert a également été élu au conseil d'administration du Comité olympique ghanéen du Ghana pour ses réalisations au Ghana Rugby, mais aussi parce qu'il est censé être le personnage qui a révolutionné l'administration sportive au Ghana lors de son mandat de président du célèbre Kumasi Assante Koto FC. a été nommé par le roi des Asantes.



Herbert est un homme de cœur pour le rugby. À l'époque, il jouait du rugby de comté à Sussex et représentait également les Saracens au Royaume-Uni. Il a également joué au rugby au Zimbabwe, où il a marqué un essai contre une équipe italienne en visite.



Herbert est également connu pour avoir accueilli le Max Brito Extravaganza de 1996 à Accra afin de recueillir des fonds pour le joueur ivoirien paralysé lors de la Coupe du monde de rugby de 1995 en Afrique du Sud. Ceci a également été enregistré pour la prospérité par World Rugby dans le documentaire "Le dernier tour amateur | World Rugby Films" - https://youtu.be/QmyGQ1x1yQc



Ses réalisations ont également été saluées par World Rugby dans le documentaire intitulé "La croissance rapide du Ghana Rugby" - https://youtu.be/Fz_v2BPTPvw



La nomination de Herbert repose sur sa vision d'introduire le Ghana Rugby dans une nouvelle ère où les principaux acteurs, nos joueurs de rugby, bénéficieront d'une participation accrue, de meilleures installations pour les Unions et les Fédérations et d'un meilleur soutien de ses instances dirigeantes



Sa seconde priorité est de restaurer l’intégrité de l’Association Rugby Africa afin qu’elle soit véritablement une association dirigée par ses membres, les unions et fédérations, pour ses membres.



Sa plus grande mission sera de résoudre le principal obstacle stratégique, à savoir le financement durable, afin que la situation dans laquelle se trouve Rugby Africa ne se reproduise plus.



Dans ses mots, "Ce ne sera certainement pas une affaire comme d'habitude ..."





