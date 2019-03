TCHAD Hinda Déby : "Nous avons les moyens et les ressources nécessaires pour être à la hauteur"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Mars 2019 modifié le 8 Mars 2019 - 10:36





La Première Dame Hinda Déby a procédé ce jeudi 7 mars à la place publique de Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est, à la clôture officielle des activités marquant la 29ème édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET).



Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, et président du Comité d’organisation, Ahmat Mahamat Taha a déclaré que c’est un honneur pour sa province d’accueillir pour la 2ème fois les activités de la SENAFET après celles de 2001. Il a exprimé ses gratitudes à la Première Dame pour ses œuvres de bienfaisances en faveur de la population.



"C’est le moment d’arracher cette autonomisation"



Pour la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Dr Ardjoun Djalal Khalil, « le pari pour l’autonomisation de la femme est annoncé, le politique genre est adoptée. C’est le moment d’arracher cette autonomisation et cela passe par le travail ».



Dr Ardjoun Djalal Khalil s’est félicitée du dynamisme de la femme de la province du Mayo-Kebbi Est. « Elles sont présentes dans l’administration mais aussi dans les secteurs tels que le maraîchage pratiqué majoritairement par celles-ci ».



Pour la ministre de la Femme, « cette initiative mérite d’être encouragée car, le combat pour la valorisation et l’autonomisation de la femme passe également par le renforcement de ses compétences. Les femmes ne sont pas seulement porteuses de vie et accoucheuses d’enfants, mais aussi porteuses d’idées, des projets de développement socioéconomiques du pays ». Elle a ensuite présenté ses hommages à toutes les femmes de la province pour leurs efforts qui ont abouti à la réussite de la cérémonie.



"Aucun apport n’est de trop dans cette phase historique de la vie de notre Nation"



Dans son discours, la Première Dame du Tchad, Hinda Déby a félicité les femmes du Mayo-Kebbi Est, pour leur participation active aux diverses activités. « Pour la deuxième fois, la ville de Bongor a tenu son pari en organisant avec brio l’édition décentralisée de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. Le sens de partage et l’hospitalité, deux valeurs qui font corps avec la province, ont eu leur pleine et entière manifestation », a-t-elle déclarée.



La Première Dame a invité les femmes à se battre individuellement ou collectivement au sein de leurs associations et coopératives en assumant le rôle d’agent économique et de pilier social. « Le succès des grands chantiers de la refondation de la Nation exige la participation active, effective et dynamique de toutes les femmes tchadiennes. Qu'il s’agisse de la femme rurale ou celle des centres urbains, chacune de nous est attendue sur le terrain du développement. Aucun apport n’est de trop dans cette phase historique de la vie de notre Nation. C’est aujourd’hui et maintenant que l’expression « attacher le pagne » doit prendre son véritable sens et se manifester de la manière la plus forte », a estimé Hinda Déby.



Et d'ajouter que "nous devons, être débout, mobilisées et engagées pour relever le pari de la 4ème République. Ce défi est certes de taille mais il est à notre portée. Nous avons les moyens et les ressources nécessaires pour être à la hauteur de notre responsabilité. Le moment me paraît opportun pour vous inviter à vous investir davantage dans l’éducation de nos enfants et surtout la scolarisation des filles. Seul le savoir nous permettra de conquérir notre place dans la nouvelle République et de parvenir à l’égalité qui est notre ultime objectif ».



Santé reproductive



L'accès à l'éducation et à la santé reproductive ont été évoqués par Hinda Déby. « Je sais, qu'en matière d’éducation, vous n’avez surement pas besoin de leçon à recevoir. Le très célèbre Lycée Jacques MOUDEINA de Bongor qui a formé nombre de cadres africains et tchadiens dont le Président de la République, est un symbole fort qui prouve que vous connaissez la portée et les enjeux de l’école. Je vous invite, tout de même, à vous montrer dignes de ce précieux héritage. Je voudrais également mettre un point d’honneur sur la question de la santé reproductive, la santé des adolescentes et la vaccination des enfants. Je vous exhorte à fréquenter les centres de santé et à répondre toujours présent lors des campagnes de vaccination », a-t-elle soulignée.



Des défilés de différentes couches socioprofessionnelles ont mis fin à la célébration de la SENAFET 2019. Les provinces de Sila et du Bahr El-Ghazel sont retenues pour abriter la 30ème édition de la SENAFET.





