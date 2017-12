Hinda Déby appelle à "transcender, les clivages Nord-Sud, Musulmans/Chrétiens, Francophones/Arabophones"

"La lutte pour l’Emergence du Tchad ne peut être efficace qu’avec des Femmes unies comme vous, courageuses, solidaires, tolérantes et bien déterminées à réussir", a déclaré la Première dame Hinda Déby ce dimanche lors de l'installation du Conseil National Consultatif de l’Union internationale des femmes musulmanes du Tchad.



"Je vous en prie, mettons nous tous et toutes, debout comme un seul homme, pour transcender, les clivages Nord-Sud, Musulmans/Chrétiens, Francophones/Arabophones et que dis-je : « Filané dî Ouaddaïyé, dî Gouraniyé, dî arabiyé ;Hadjaraiyé ; Filané dî Zaghawaiyé, Sarayé »", a souligné Hinda Déby.



Elle a appelé à parler "un même langage", et à se mobiliser pour "l'unité nationale du Tchad".