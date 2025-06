RCA : Drame au Lycée Boganda, MSF en soutien après l'explosion d'un transformateur

Les autorités ont rapidement évacué les blessés vers le Centre Hospitalier Universitaire Communautaire (CHUC) et l'hôpital SICA. Sur place, les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) se sont immédiatement mobilisées pour apporter une aide d'urgence, assurant le triage, les premiers soins et la mise à disposition de médicaments essentiels.





MSF exprime sa profonde solidarité avec les victimes, leurs familles et l'ensemble de la communauté scolaire. Ses équipes restent sur le terrain pour continuer à prendre en charge les personnes affectées par ce drame.