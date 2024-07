Hissein Taha reçoit le représentant permanent de l'État de Libye auprès de l'OCI

Au cours de la réunion, le Secrétaire général a affirmé la position de principe de l’Organisation en faveur de la Libye, notamment l’unité de son peuple et de l’intégrité de son territoire.



En vertu de la Charte de l'Organisation de la coopération islamique, de ses principes et des résolutions du Sommet et du Conseil des ministres, le Secrétaire général a réaffirmé le soutien de l'OCI à toutes les initiatives et efforts qui contribuent à renforcer la sécurité et la stabilité en Libye, en préservant sa souveraineté et son intégrité territoriale, et la réalisation des aspirations du peuple libyen au développement et à la prospérité.



Au cours de la réunion, le Représentant permanent a signé les documents d'adhésion de l'État de Libye au statut du Centre de coordination de la police de l'Organisation de coopération islamique.