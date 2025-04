INTERNATIONAL

Hommage du Président Français Emmanuel Macron au Pape François

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Avril 2025

Le Président français Emmanuel Macron a rendu hommage au Pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025. Il a exprimé ses condoléances et salué l'engagement du Pape envers les plus démunis et l'unité de l'humanité.