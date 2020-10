Honore Par Le President De La Republique De Turquie S.E.M. Recep Tayyip Erdogan

L'épidémie de COVID-19 montre la nécessité de réponses multilatérales, de coopération internationale et de solidarité mondiale. À cet égard, le partenariat stratégique axé sur les avantages mutuels et le développement économique entre la Turquie et l'Afrique a été maintenu même pendant la pandémie.

Partant du principe que le commerce, l'investissement et la relance sont nécessaires pour amortir l'impact économique de la crise actuelle et accroître la résilience des économies, nous sommes fiers de vous annoncer que le Forum Économique et Commercial Turquie-Afrique (TABEF) se tiendra en ligne pour la première fois, le 8 et 9 octobre 2020, afin de fournir un espace ouvert aux représentants éminents des acteurs des secteurs public et privé, à la fois de la Turquie et d'Afrique, pour discuter et identifier conjointement des étapes enfin d'intensifier l'engagement du secteur privé et catalyser innovation dans les partenariats public-privé pour une croissance et un développement à grande échelle, durables et inclusifs tout en tirant parti de leurs expériences respectives.

En tant que plateforme unique de promotion des investissements et des relations commerciales en Afrique et en Turquie depuis 2016, TABEF Édition en Ligne (TABEF Online Edition) sera un précurseur et une étape préparatoire approfondie menant au troisième Forum sur l’Économie et les Affaires Turquie-Afrique qui se tiendra à Istanbul en Avril 2021. Les suggestions et recommandations issues de l'événement digital devraient alimenter et enrichir directement les discussions du TABEF-III, ouvrant la voie à des relations gagnant-gagnant durables.

TABEF Édition en Ligne (TABEF Online Edition), Co-organisée par le Ministère Turc du Commerce, la Commission de l'Union Africaine (AUC) et le Conseil des Relations Economiques Enrangéres de la Turquie (DEiK), continuera d'être une source vitale d'information, de soutien, d'orientation et de réseautage, et fournira une opportunité unique aux milieux d'affaires de la Turquie et des pays Africains de se rencontrer, (1.500 Hommes d’Affaires) interagir et discuter des modèles nécessaires pour gérer les affaires à travers cette catastrophe, les stratégies pour relancer les économies et trouver des solutions dans un monde post-COVID.

Le Forum accueillera également une réunion ministérielle, axée sur le thème "Turquie-Afrique": Des partenaires résistants dans le monde post-pandémique", permettant des discussions interactives au plus haut niveau.

La réunion, coprésidée par S.E. Ruhsar PEKCAN, ministre du commerce de la République de Turquie et S.E. Victor HARISON, commissaire aux affaires économiques de la Commission de l'Union africaine (CUA), se tiendra avec la participation des ministres du commerce et de l'industrie de Cameroun, République démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Somalie et Zimbabwe, ainsi que les secrétaires généraux de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Cet événement digital et mondial est gratuit, dont la durée sera deux jours, vous donnera accès à des sujets d'affaires d'actualité, des conférenciers de haut niveau, des réseaux en direct, des chats vidéo, des présentations de projets, des bureaux de pays virtuels avec des vidéos d'introduction téléchargeables, des brochures et des présentations, une exposition virtuelle avec des vidéos de démonstration ainsi que des catalogues de produits et services téléchargeable.

L'édition en ligne du TABEF se concentrera sur les défis communs et les perspectives des relations économiques et commerciales entre l'Afrique et la Turquie afin de trouver des solutions et de nouvelles approches dans un monde post-COVID.

Thèmes des Panels :

Relance économique dans l’ère post-Corona: partenariat Turquie-Afrique

L’approche de la Turquie face à Covid-19 & Partenariat pour la santé avec l'Afrique

Impacts commerciaux de (AfCFTA) & industrialisation

Renforcer la résilience en Afrique & la Turquie en tant que partenaire

Brainstorming pour les investissements dans la nouvelle norme

Dialogue Turquie-Afrique sur le leadership des Femmes

* Le participant recevra un courriel de confirmation avec les informations de connexion une fois l'inscription terminée et réussie. L'organisateur peut suspendre ou résilier l'inscription du participant. Toutes les sessions du panel seront traduites en turc, en anglais et en français.

Networking en Direct: Recherchez parmi les entreprises participantes, les secteurs et le marché pour identifier les meilleures correspondances pour vos activités et planifiez votre réunion avec votre futur partenaire.

Stands d'Exposition Virtuels: Consultez les bureaux nationaux virtuels pour obtenir des informations sur les marchés et les produits et services des entreprises.

