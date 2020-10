Honoris United Universities accueille une nouvelle institution en Afrique du Sud : Red & Yellow Creative School of Business

Honoris United Universities (www.Honoris.net), le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, a accueilli aujourd’hui la Red & Yellow Creative School of Business (www.RedAndYellow.co.za) en Afrique du Sud. Cette nouvelle institution permet de renforcer l’offre académique du réseau dans les disciplines préparant aux métiers de la publicité, du marketing et du design, en mettant l’accent sur les compétences digitales et le développement de la pensée créative des étudiants, nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail au 21ème siècle.

Cette annonce est particulièrement bienvenue. En effet, malgré un contexte international incertain lié au COVID-19, Honoris United Universities continue de mener à bien sa mission – Education For Impact. L’intégration de la Red & Yellow Creative School of Business dans le réseau, contribuera à compléter le programme d’Honoris dédié à l’employabilité, une stratégie à l’échelle du continent, centrée sur les compétences et les qualifications professionnelles et entrepreneuriales des étudiants.

Forte de son expertise en matière design thinking, de marketing, de publicité, de communication, de gestion, de leadership et de sciences du comportement, la Red & Yellow Creative School of Business a formé des chefs d’entreprise dont la réussite est reconnue aussi bien au niveau continental qu’international. Parmi eux figurent Jason Harrison et Faheem Chaudry de M&C Saatchi Abel, Veli Ngubane d’Avatar, Dorcas Onyango de Coca-Cola et Steph van Niekerk de Grey JHB, élu meilleur directeur créatif et meilleur rédacteur d’Afrique du Sud en 2019 (la liste complète des alumni de Red & Yellow peut être consultée ici) (https://bit.ly/3jwVOVX). Cette nouvelle institution renforce ainsi la mission d’Honoris qui est de former la prochaine génération de talents et d’entrepreneurs africains, capables d’avoir un impact positif sur la transformation du continent.

Red & Yellow Creative School of Business marque une nouvelle étape pour Honoris en Afrique Australe et l’addition d’une nouvelle discipline académique. Après la récente intégration de Nile University au Nigeria, signant l’expansion d’Honoris en Afrique de l’Ouest, la Red & Yellow Creative School of Business est la douzième institution du réseau. Créée en 1994, l’école est un établissement d’enseignement supérieur privé accrédité, qui offre aux étudiants une pédagogie collaborative permettant d’acquérir les compétences créatives et cognitives, telles que la curiosité, la résolution de problèmes, l’agilité intellectuelle et l’esprit critique, essentiels pour évoluer dans un monde de plus en plus digitalisé et en perpétuel changement.

Depuis plus de 25 ans, la Red & Yellow Creative School of Business fait partie intégrante de la stratégie de positionnement de l’Afrique du Sud comme l’un des principaux hubs internationaux en matière de créativité et Média ; la ville du Cap étant souvent considérée comme la capitale africaine des start-ups.

Luis Lopez, CEO d’Honoris United Universities, a commenté : « Je suis heureux d’accueillir la Red & Yellow Creative School of Business et son expertise reconnue en matière d’industrie créative au sein du réseau Honoris. Alors que nous déployons et accélérons nos programmes centrés sur l’acquisition des compétences du 21ème siècle, l’expertise de l’école dans le développement des aptitudes créatives et des compétences digitales dans les domaines du marketing, de la publicité et de la communication apporte une valeur ajoutée significative au réseau et à nos institutions membres. L’approche pédagogique de Red & Yellow Creative School of Business encourage à sortir des sentiers battus, à remettre en question les idées reçues et à mette en œuvre des solutions créatives dans l’environnement complexe du monde du travail d’aujourd’hui – un modèle académique opportun et pertinent, mettant l’accent sur les compétences professionnelles les plus demandées. »

La Red & Yellow Creative School of Business renforce la position de l’Afrique du Sud en tant que l’un des marchés de référence du réseau Honoris, aux côtés d’autres institutions de premier plan telles que MANCOSA et la REGENT Business School, réputées en matière d’enseignement privé à distance. Depuis leur intégration dans le réseau Honoris en 2017, les deux institutions se sont étendues à travers l'Afrique australe et ont étoffé leurs offres académiques avec notamment la MANCOSA School of Education, qui répond aux besoins de formation des futurs enseignants et professionnels de l’éducation sur le continent et une nouvelle offre de parcours entièrement en ligne. REGENT et MANCOSA proposent également des environnements d'apprentissage du 21ème siècle tels les iLeadLabs de REGENT (à Johannesburg, Pretoria, Le Cap, Durban) et l’iTeachlab de MANCOSA (à Durban).

Rob Stokes, Président de The Knowledge Trust, ancien Président de l’école Red & Yellow Creative School of Business et figure mondiale reconnue dans le secteur de l’éducation aux métiers pour les industries créatives, a fondé l’une des plus grandes agences digitales d’Afrique. Selon lui, « rejoindre la famille Honoris offre à l’école Red & Yellow Creative School of Business une incroyable opportunité de faire découvrir au monde une combinaison académique unique. Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli avec l’école ces dernières années. C’est l’excellence académique de l’école, associée à des traditions fortes, qui garantira que son héritage ne cessera de croître à l’avenir ».

Les étudiants de l’école Red & Yellow Creative School of Business bénéficieront du réseau régional et international de partenaires d’Honoris, leur offrant des possibilités de travaux collaboratifs et une potentielle expansion de l’école elle-même au-delà des frontières sud-africaines.

De Casablanca au Cap et d’Abuja à Tunis ou à l’Île Maurice, le réseau Honoris comprend désormais 45 000 étudiants, 12 institutions dans 10 pays, 32 villes et cumule une expertise conséquente dans l’éducation en modes présentiel, à distance et en ligne. Ses institutions sont des références dans les disciplines telles que la médecine et les sciences de la santé, l’ingénierie, l’informatique, le commerce, le droit, l’architecture, les arts créatifs et le design, les médias, les sciences politiques et l’éducation.

