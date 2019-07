Honoris United Universities signe un partenariat avec Les Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau en Allemagne

Lors de la 69ème Rencontre, le Conseil et la Fondation des Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau ont annoncé la signature d’un Mémorandum avec Honoris United Universities (http://Honoris.net/), le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé. L’objectif de ce Mémorandum étant de promouvoir et d’aider au développement de la recherche en sciences naturelles et économiques sur le continent africain.

La 69ème Rencontre des Lauréats du Prix Nobel de Lindau (#LINO19, se déroulant du 30 juin au 5 juillet) est consacrée au domaine de la physique et des disciplines connexes. Elle réunit 39 lauréats du prix Nobel, dont les lauréats du prix Nobel de physique 2018, Professeur Donna Strickland et Professeur Gérard Mourou. Ils interviendront auprès de 600 jeunes scientifiques internationaux à très haut potentiel, originaires de 89 pays sur des thématiques inspirantes tels que la matière noire, la cosmologie, la physique laser et les ondes gravitationnelles.

Depuis la première Rencontre organisée en 1951, c'est plus de 400 lauréats du prix Nobel qui ont participé aux Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau. Elles sont l’opportunité pour les scientifiques de différentes générations, cultures et disciplines de se réunir et d'échanger leurs savoirs, leurs idées, inspirations et expériences. Chaque rencontre est consacrée, par alternance, à l'une des trois disciplines des sciences naturelles du prix Nobel – la physiologie & la médecine, la chimie ou la physique. Tous les cinq ans, une réunion interdisciplinaire se déroule autour des trois disciplines. Et tous les trois ans a lieu à Lindau la rencontre des sciences économiques.

Le Mémorandum s'appuie sur la volonté commune des deux parties à renforcer les capacités scientifiques en Afrique et à encourager l’intérêt des étudiants des institutions membres du réseau Honoris United Universities pour les sciences naturelles et les sciences économiques. Luis Lopez, PDG d'Honoris United Universities, a déclaré à ce propos : "Alors que nous célébrons notre deuxième anniversaire, ce Mémorandum illustre l'impact croissant d'Honoris United Universities en tant qu'acteur majeur dans le domaine de l'éducation à l'échelle du continent et notre vocation à développer et promouvoir un capital humain africain de classe mondiale. En tant que partenaire académique des Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau, les chercheurs et les docteurs des institutions membres du réseau auront l'opportunité unique de collaborer avec les prochaines générations de leaders mondiaux. C'est un jalon décisif qui renforce notre excellence académique."

Dans le cadre du Mémorandum, Honoris United Universities conjointement avec le Conseil et la Fondation des Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau sélectionneront rigoureusement une délégation d'étudiants et de diplômés de troisième cycle en sciences naturelles et en sciences économiques des institutions membres du réseau pour assister aux futures Rencontres, dès la 70ème édition qui aura lieu en 2020 qui sera interdisciplinaire.

"L'Afrique est un continent si dynamique avec tant de jeunes scientifiques prometteurs. Les Rencontres de Lindau sont fières d'encourager la participation de scientifiques africains depuis plusieurs années déjà. Je suis donc profondément heureuse du partenariat avec Honoris United Universities, qui constitue la pierre angulaire de cet effort important", a déclaré la comtesse Bettina Bernadotte, présidente du Conseil des Rencontres Des Lauréats du prix Nobel de Lindau.

A propos d’Honoris United Universities :

Honoris United Universities (http://Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé.

L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de la vision de l'enseignement supérieur d’Honoris United Universities. Le réseau fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation et capables d’accompagner la transformation du continent.

Avec 32 000 étudiants, répartis sur 58 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 150 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l'Ingénierie, de l'IT, du business, du Droit, de l'Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l'Education et des Sciences Politiques.

Honoris United Universities compte 10 institutions : universités pluridisciplinaires, grandes écoles spécialisées, instituts de formation professionnelle et technique, en mode présentiel, à distance ou en ligne. Les étudiants du réseau bénéficient de nombreux partenariats et programmes d’échanges avec plus de 60 institutions en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Honoris United Universities. Education for Impact™. www.Honoris.net

A propos des Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau :

Les Rencontres des Lauréats du Prix Nobel de Lindau (www.Lindau-Nobel.org) est un rendez-vous annuel qui favorise les échanges entre scientifiques de générations, de cultures et de disciplines différentes. Une fois par an, plus de 30 lauréats du prix Nobel se réunissent à Lindau pour rencontrer la prochaine génération de scientifiques de renom, soit 500 à 600 étudiants de premier cycle, des étudiants au doctorat et des chercheurs postdoctoraux du monde entier.

Les Rencontres de Lindau coopèrent avec plus de 200 institutions scientifiques et de recherche parmi les plus renommées au monde pour identifier les participants les plus qualifiés. Le programme scientifique de chaque réunion de Lindau est basé sur le principe du dialogue. Les différentes sessions, conférences, discussion Agora, master classes et tables rondes sont conçues pour encourager l'échange de connaissances, d'idées et d'expériences entre les prix Nobel et des jeunes scientifiques. www.Lindau-Nobel.org

