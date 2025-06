Hunan : présentation du pavillon permanent de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique

Le pavillon permanent de l'exposition économique Chine-Afrique est situé dans le parc d'innovation pour la promotion de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique, au sein de la zone expérimentale du district de Yuhua dans la zone pilote de libre-échange à Changsha, chef-lieu de la province du Hunan.



Conçu comme une plate-forme provinciale clé pour l'exposition des produits africains et les services publics économiques sino-africains, ce pavillon incarne le concept d'une « exposition Chine-Afrique ininterrompue ». Il remplit des missions stratégiques incluant l'intégration des ressources sino-africaines, l'exposition des produits, la médiation commerciale et les échanges culturels.



Mis en service en septembre 2021, lors de la deuxième édition l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, le pavillon couvre une superficie totale de 1000 m², comprenant une zone d'exposition de la zone pionnière de coopération économique et commerciale approfondie Chine-Afrique, une salle d'exposition de la double circulation mondiale du commerce, 34 pavillons indépendants et 3 pavillons polyvalents.



Réalisant ainsi, une couverture complète de la promotion de 53 pays africains, adoptant un mode opérationnel de marché : " 1+6+N " (un opérateur principal, 6 centres de sous-opération et des nombreux directeurs de pavillon des pays).