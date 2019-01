Idriss Déby appelle au dialogue entre Israël et la Palestine

Le président tchadien Idriss Déby s'est félicité ce dimanche d'une visite historique du premier ministre israélien au Tchad, celle-ci traduisant "le résultat des efforts conjoints déployés de part et d’autre pour rapprocher (les) deux pays."



L’absence de relations diplomatiques entre le Tchad et Israël depuis 1972, n’a pas empêché les deux pays d'avoir des contacts et des échanges dans des domaines d’intérêt commun. Le dirigeant tchadien a fait part d'un engagement fort, de part et d’autre, pour "asseoir et développer une coopération bilatérale à la hauteur d’immenses potentialités des deux pays."



Le Tchad compte sur les avancées scientifiques et technologiques d'Israël dont l’expérience en matière d’agriculture, de santé, de gestion de l’eau, des énergies renouvelables, de sécurité et de la formation professionnelle, "pourrait bien servir de source d’inspiration."



​Sur le plan sécuritaire, militaire et en matière de renseignements, le Tchad et Israël ont promis de mutualisme leurs efforts "pour mieux faire face au terrorisme qui n’épargne aucun pays et aucun continent."