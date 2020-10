TCHAD Idriss Déby : "personne n'est exclut de ces assises"

Par Malick Mahamat, Ben Kadabio - 29 Octobre 2020





N'Djamena - Le chef de l'État Idriss Déby a lancé jeudi les travaux du 2ème Forum national inclusif au Palais du 15 janvier. Il s'est félicité des "retrouvailles fraternelles et citoyennes", "malgré des retards enregistrés à cause de la Covid-19". Selon lui, à travers ce forum, c'est un engagement à être un acteur de la "marche de la nation et de la modernité".



"En décidant de manière souveraine de réformer la nation et de l'engager résolument sur la voie de l'émergence économique et de la prospérité sociale, les tchadiens ont posé un acte historique", affirme le président.

"Notre monde étant en perpétuel mutation, le Tchad pays stratégique que la géographie a placé au coeur de l'Afrique en plein Sahel, a l'obligation de disposer d'institutions efficaces, capables de faire face aux multiples défis.



Deux ans après cet engagement, c'était un engagement collectif . Il serait présomptueux de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En vous proposant des évaluations biennales, de vastes chantiers de réformes, nous avons conscience du caractère perfectible de notre programme et de la nécessité d'opérer des ajustements progressifs pour plus d'efficacité et d'efficience."

Idriss Déby a évoqué la Covid-19 et la menace sécuritaire qui mettent à rude épreuve la 4ème République. Il a indiqué que les discussions ne seront pas orientées, sans aucune censure. "Je note que les réformes institutionnelles ont été presque atteintes. Aujourd'hui, la citadelle institutionnelle du premier forum inclusif affiche complet. Il vous revient cependant d'analyser l'efficacité opérationnelle de nos institutions et de tirer les leçons qui s'imposent pour soit opérer un recadrage ou soit rectifier le tir.



Il est évident que certaines nouvelles instituions ont fonctionné et d'autres ont montré des sortes de faiblesses. Sur le terrain des réformes de la justice, des actions encourageantes ont été enregistrées comme chacun de nous le constate."

Selon lui, "les reformes engagées étaient plus que nécessaires car il fallait impérativement procéder à la modernisation de nos institutions, réfléchir sur la meilleure façon de gouverner le Tchad en impliquant les collectivités et tous les acteurs, en définissant de façon clair le rôle des uns et des autres".





Idriss Déby estime que tout doit être débattu dans la transparence pour identifier les problèmes majeurs qui exigent des réformes : N'est pas évaluateur qui veut, c'est un exercice délicat qui exige un certain nombre d'habileté et surtout de responsabilité. (...) Il est important de voir les réalités en face, d'identifier les problèmes majeurs qui exigent des réformes.



Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté, aucun sujet n'est tabou. (...) Une réflexion poussée doit se faire pour recenser les désidératas des tchadiens. (...) Il est plus que nécessaire de replacer l'État et la nation au coeur des actions"

Dans son discours, le chef de l'État a indexé "certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu à lutter toujours à peindre le Tchad en noir ; Taillé sur mesure, c'est pas assez long, c'est court, c'est gros". "Je dis haut et fort, personne n'est exclut de ces assises qui visent au premier chef à consolider l'unité nationale et à renforcer la démocratie à la base. (...) Si la 4ème République porte l'espoir d'un Tchad nouveau et meilleur, nous pouvons toujours affirmer nos actions opérationnelles". D'après le dirigeant tchadien, "en matière de promotion de la femme et des jeunes, d'importants résultats ont été également obtenus".





