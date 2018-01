Idriss Déby : "un monde où les faibles sont à la merci des plus puissants"

S'exprimant lors de la séance de huis-clos de la 30ème session du sommet l'union africain sur la réforme de l'institution, le chef de l'Etat tchadien, Idriss Déby a déploré un "un monde de plus en plus déséquilibré où les faibles sont à la merci des plus puissants".



Il a appelé à une "Union Africaine dynamique, entreprenante, financièrement indépendante, tournée vers le futur sous l’angle de l’action et de l’efficacité."



Selon lui, "la réforme (de l'UA, ndlr) n’est pas une simple question technique se limitant à l’application de la taxe de 0,2%, mais plutôt un engagement politique fort du Continent par rapport à sa place, son rôle, bref son avenir sur le long terme".



Le dirigeant tchadien se veut toutefois optimiste. "Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les nobles objectifs que nous nous sommes fixés", a-t-il souligné.



Le couple présidentiel a regagné N’Djaména ce 29 janvier 2018, en provenance d’Addis-Abeba.