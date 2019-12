TCHAD Idriss Déby : "vous utilisez mal les réseaux sociaux"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Décembre 2019





Le président de la République Idriss Déby a critiqué ce lundi à N'Djamena, l'usage des réseaux sociaux par la jeunesse tchadienne. Il s'est exprimé au cours de la journée nationale de prière pour la paix et la cohabitation pacifique, initialement prévue le 28 novembre mais reportée au 2 décembre 2019.



"Je m'adresse particulièrement à la jeunesse, génération des années 90 et 2000 qui n'a pas vécu les affres de la guerre, vous utilisez mal les réseaux sociaux", a indiqué Idriss Déby.



Selon lui, "la culture du communautarisme à votre âge déjà, c'est une bombe que vous préparez pour votre avenir, faites très attention. L'homme intelligent qui a créé cet outil a créé un outil de communication pour la culture des valeurs mais pas pour la culture de la haine comme vous le faites actuellement."



"Arrêtez s'il vous plait, c'est du poison que vous êtes entrain d'injecter chaque jour dans votre vie et dans votre avenir", a insisté le chef de l'Etat.



"Disséminer les valeurs de paix"



Le président a appelé les leaders religieux à "disséminer les valeurs de paix et d'appartenance à une même communauté nationale dans tous les lieux de culte". D'après lui, "rien ne peut justifier que les fils et filles de notre beau pays fassent le choix de la division alors même que ce qui les unis est bien plus grand que ce qui les différencient."



Le gouvernement agira avec la plus grande efficacité



Idriss Déby a également souligné que "le gouvernement use et usera de tous les moyens légaux pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire mais garantir aussi la quiétude des tchadiens et des tchadiennes."



Selon lui, "le gouvernement ne sera pas pris au dépourvu quant il s'agit de ses obligations à créer toutes les conditions pour que les tchadiens se sentent en sécurité, chez eux."



"Le gouvernement continuera d'agir avec la plus grande efficacité pour que la paix continue de régner avec la grâce de Dieu sur l'ensemble de la superficie du Tchad. Ainsi, le gouvernement poursuivra son accompagnement de toutes les bonnes volontés citoyennes. Le gouvernement maintiendra sa vigilance. La paix n'a pas de prix, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de ne faire aucun compromis avec tout ce qui peut constituer une menace pour la paix", a conclu le chef de l'Etat.





