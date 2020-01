Inauguration de l’espace Campus France et de sa nouvelle campagne de communication

L’Ambassadeur a inauguré ce mercredi 9 janvier le nouvel espace Campus France Djibouti à l’Institut français de Djibouti et le lancement de sa nouvelle campagne de communication, en présence de plusieurs personnalités djiboutiennes de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.

L’Ambassadeur a célébré une double inauguration ce mercredi 9 janvier à l’Institut français de Djibouti, en présence de plusieurs personnalités djiboutiennes de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.

La première inauguration est celle du très bel espace Campus France entièrement dédié aux étudiants et futurs étudiants djiboutiens et à leur stratégie de formation supérieure en France. L’Espace Campus France, situé à l’Institut français de Djibouti, est équipé d’un parc informatique, de scanners, de catalogues d’informations et d’orientation. Il propose des ateliers, des conférences et des entretiens individuels.

La France dispose d’un enseignement supérieur d’excellence adapté à tous les besoins qui s’appuie sur un réseau de 3500 établissements publics et privés reconnus à travers le monde- La France est aussi le 4ième pays d’accueil au monde et premier pays non anglophone. Le nombre d’étudiants accueillis en France a progressé de 19% au cours des cinq dernières années. C’est une destination attractive pour les étudiants internationaux, dans un cadre de vie exceptionnel au cœur de l’Europe, et dans un pays qui est la première destination touristique mondiale. La France est la première destination des étudiants djiboutiens : 1100 djiboutiens étudient actuellement en France et c’est presque la moitié des étudiants djiboutiens qui partirait en France pour leurs études.

La deuxième inauguration a été celle de la campagne Campus France 2020 autour d’un thème ambitieux et mobilisateur : « C’est en étudiant en France que j’ai réalisé mon rêve » Pour cette nouvelle campagne, l’Agence Campus France, dont la directrice générale, Madame Béatrice Khaiat, s’était rendue à Djibouti l’an dernier, a misé sur le témoignage de 12 Alumni qui ont fait le choix de la France pour leurs études. Cette campagne de communication inédite valorise l’excellence des établissements français d’enseignement supérieur et de leurs formations à travers le monde, en donnant la parole à ceux qui ont fait le choix de la France pour leurs études.

