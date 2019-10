Inauguration de la Villa Gaboma

A l’occasion de la célébration des journées mondiales de l’habitat et de l’architecture, lundi 7 octobre, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement dont le ministre en charge de l’habitat Ernest Mpouho Epigat, a inauguré la « Villa Gaboma » à l’Institut français du Gabon, en présence de l’ambassadeur de France, Philippe Autié, du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, Stephen Jackson, et du président de l’ordre gabonais des architectes, Jean Joel Mebaley. La « Villa Gaboma » avait reçu le premier prix, prix de l’Ambassade de France, du concours de la maison 100% gabonaise, organisé conjointement par l’Ambassade de France, l’ordre gabonais des architectes et le ministère gabonais en charge de l’artisanat. L’architecte de ce projet, Lucas Oliveira, ainsi que les artisans gabonais ayant œuvré à sa construction ont été mis à l’honneur. Le succès populaire de cette journée souligne l’intérêt de nombreux Gabonais pour les questions de coopération dans les domaines de l’habitat et de l’artisanat.

