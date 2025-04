Inauguration du Siège de l'Agence Spatiale Africaine en Égypte

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que ce siège "incarne la vision de l'Afrique que nous voulons, telle que définie dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine." Cette vision met l'accent sur le développement durable et l'intégration régionale à travers des initiatives technologiques et scientifiques.

Importance de l'Agence La création de cette agence vise à renforcer la coopération entre les pays africains dans les domaines de la recherche spatiale, de l'observation de la Terre et des technologies associées, offrant ainsi des opportunités pour le développement économique et la gestion des ressources naturelles.



Cette inauguration représente un pas important vers une Afrique unie et technologiquement avancée, prête à relever les défis contemporains grâce à l'innovation et à la collaboration.