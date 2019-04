Incendie de Notre Dame de Paris : Denis Sassou-N’Guesso exprime sa solidarité aux chrétiens français

Le message de Denis Sassou-N’Guesso à Emmanuel Macron, daté du 16 avril 2019, est l’expression de son soutien et de sa solidarité au président français, Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat congolais a écrit : « C’est avec une grande consternation et une vive émotion que j’ai suivi le gigantesque incendie de Notre-Dame de Paris, un monument chargé d’histoire au fil des siècles ». Il s’agit, selon lui, d’une destruction à l’ampleur inédite qui « constitue une perte inestimable pour l’humanité ».



Au nom du peuple congolais et en son nom personnel, le président de la République a assuré son homologue français et la communauté chrétienne française de son soutien et de sa solidarité. « … je voudrais vous assurer, à votre Excellence, au peuple français, ainsi qu’à la communauté chrétienne de votre pays, de notre totale solidarité, en cette circonstance particulièrement douloureuse », a-t-il écrit. Denis Sassou N’Guesso salue également, à travers son message, la bravoure et le professionnalisme des soldats du feu de Paris, qui ont « courageusement circonscrit ce sinistre ».



A noter que la cathédrale Notre Dame de Paris ne fut ’un un haut lieu de prière et de recueillement pour des millions des chrétiens. Chef d’œuvre architecturale gothique, elle fut aussi le monument emblématique le plus visité de France, située dans le centre historique de Paris.