Incident diplomatique aux JO : L'hymne du Soudan du Sud confondu

Avant le début du match entre Porto Rico et le Soudan du Sud, l'organisation a diffusé le mauvais hymne national pour le Soudan du Sud. Cela a provoqué la colère des supporters soudanais du Sud présents dans le stade.



En réaction, les joueurs et le public portoricains ont alors applaudi de manière unanime, en signe de solidarité, jusqu'à ce que le véritable hymne du Soudan du Sud soit finalement diffusé.



C'est la première participation du Soudan du Sud aux Jeux Olympiques. Malgré cet incident protocolaire, cela représente une étape importante pour ce jeune pays africain qui fait ses premiers pas sur la scène olympique.



Cet incident montre la sensibilité des questions d'identité nationale lors d'événements internationaux comme les Jeux Olympiques. La réaction de soutien du public et des joueurs portoricains a permis de désamorcer la situation et de marquer un geste de fair-play envers le Soudan du Sud.

Malgré cet incident, pour le premier match de son histoire aux Jeux olympiques, face à Porto Rico, le Soudan du Sud est victorieux (90-79). C’est historique pour ce tout jeune pays d’Afrique.