AFRIQUE Incident diplomatique : la BAD et l’Éthiopie conviennent de normaliser leurs relations

Par Afdb - 20 Janvier 2024



À la suite d’un grave incident diplomatique au cours duquel deux membres du personnel international du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) basés dans le bureau-pays de la Banque en Éthiopie avaient été sévèrement agressés par des agents des forces de sécurité éthiopiennes, la Banque africaine de développement a déposé une plainte formelle auprès du gouvernement éthiopien concernant l’incident.



Bien qu’une mission de haut niveau envoyée par la Banque ait visité l’Éthiopie en novembre 2023 pour un engagement direct et des discussions avec de hauts fonctionnaires du gouvernement, l’affaire est restée non résolue. Des inquiétudes subsistaient quant à la sécurité, la sûreté et la protection des droits, privilèges et immunités diplomatiques du personnel de la Banque ainsi que le respect de l’accord de siège avec le pays hôte de la Banque.



En conséquence, la Banque africaine de développement a retiré tout son personnel international d’Éthiopie.



Soucieux de résoudre cette affaire, le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, s’est rendu par la suite à Addis-Abeba et a tenu des réunions avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, du 29 au 31 décembre 2023.



Les réunions ont été fructueuses et ont permis de résoudre la situation.



La Banque a par la suite reçu des excuses formelles de la part du Premier ministre au nom du gouvernement éthiopien, avec des assurances fermes quant à la sécurité et la sûreté de la Banque et de son personnel, le respect des droits, privilèges et immunités diplomatiques du personnel et de l’accord de siège du gouvernement éthiopien avec la Banque africaine de développement.



La Banque a également reçu un engagement ferme du gouvernement à enquêter et à partager le rapport formel des enquêtes sur l’incident avec la Banque, ainsi qu’à garantir une reddition de compte totale de toutes les personnes impliquées.



De plus, le gouvernement s’est engagé à coopérer pleinement avec la Banque sur les enquêtes concernant l’affaire des fonds volatilisés qui devaient être transférés à la Banque.



La Banque africaine de développement est ravie et rassurée par le leadership personnel fort et l’engagement ferme manifestés par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui ont permis de sortir de l’impasse qui avait suivi l’incident.



La Banque africaine de développement a toujours entretenu d’excellentes relations et un partenariat solide avec le gouvernement éthiopien. Le portefeuille de la Banque en Éthiopie comprend 22 projets, d’un montant total de 1,24 milliard de dollars.



À la lumière des réunions productives entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Banque africaine de développement, M. Adesina, et les excuses formelles du gouvernement et les engagements fermes du Premier ministre pour régler les problèmes liés à l’incident, la Banque africaine de développement reprendra désormais ses opérations normales en Éthiopie.



Tout le personnel international de la Banque africaine de développement retournera maintenant en Éthiopie.



La Banque africaine de développement tient à remercier le grand public, la communauté internationale et les actionnaires de la Banque, ainsi que son personnel, sa direction et ses conseils d’administration, pour leur préoccupation, leur compréhension et leur soutien concernant l’incident.



La Banque africaine de développement se réjouit de son partenariat revigoré avec le gouvernement d’Éthiopie.





