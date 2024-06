Inde : La canicule fait 33 morts parmi les agents électoraux lors des élections

Ces décès se sont produits dans l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, où les températures ont dépassé les 45 degrés Celsius pendant la période électorale. Selon les autorités, les agents électoraux, souvent âgés et issus de milieux socio-économiques défavorisés, étaient particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur extrême.





Les agents électoraux en Inde travaillent souvent de longues heures dans des conditions difficiles, parfois sans abri adéquat ni accès à l'eau potable. La canicule qui frappe actuellement le pays a aggravé ces conditions, augmentant considérablement le risque de déshydratation et d'insolation.



Ces décès soulignent le bilan humain tragique de la canicule en Inde. Les vagues de chaleur qui frappent le pays chaque année font des milliers de victimes, touchant particulièrement les populations les plus vulnérables.



Cet événement tragique met en lumière la nécessité de prendre des mesures plus strictes pour protéger les travailleurs contre les effets de la chaleur extrême. Les autorités doivent veiller à ce que les agents électoraux et autres travailleurs exposés à des températures élevées disposent d'un accès adéquat à l'ombre, à l'eau et à des soins médicaux.



En plus des agents électoraux, la canicule a également causé la mort de nombreuses autres personnes en Inde, notamment des agriculteurs, des sans-abri et des personnes âgées.