Inde : des inondations font au moins 445 morts

Le bilan des inondations qui ont dévasté l'Etat du Kerala, dans le sud de l'Inde, a été porté dimanche par les autorités à 445 morts, après la découverte de 28 corps supplémentaires lors de la décrue.



Un million de personnes sont toujours logées dans des camps temporaires et 15 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'une mousson particulièrement violente dans cette région tropicale prisée des touristes en saison sèche.



La situation s'est nettement améliorée cette semaine avec un affaiblissement des pluies, seules quelques zones restent inondées. Mais la décrue a aussi révélé l'ampleur des dévastations, estimées à plus de trois milliards de dollars.



Le chef du gouvernement du Kerala, Pinarayi Vijayan, a annoncé dans un tweet que plus de 130.000 maisons frappées par les inondations avaient d'ores et déjà été nettoyées, soit un tiers du total des domiciles touchés.



Les autorités sont par ailleurs en train de remettre en place le réseau de distribution d'électricité.



Les précipitations torrentielles de ces dernières semaines ont détruit ou endommagé plus de 10.000 kilomètres de route au Kerala.