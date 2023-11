INTERNATIONAL Indice mondial de générosité : l’Indonésie conserve sa 1ère place et l'Ukraine se hisse au 2ème rang

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 9 Novembre 2023



4,2 milliards de personnes dans le monde ont aidé une personne qu'elles ne connaissaient pas, ont fait du bénévolat ou ont donné de l'argent pour une bonne cause, selon l'indice mondial de générosité 2023 de la Charities Aid Foundation.

Pour la sixième année consécutive, le pays le plus généreux au monde est l'Indonésie. Le deuxième pays le plus généreux est l'Ukraine, qui est également le pays qui a le plus progressé dans l'indice, augmentant son score après s'être classé dixième l'année dernière.



Seuls trois des dix premiers pays figurent parmi les plus grandes économies du monde (Indonésie, États-Unis et Canada), tandis que l'un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde, le Liberia, occupe la quatrième place.



L'Indice mondial de générosité de la Charities Aid Foundation est l'une des plus grandes enquêtes sur la générosité jamais réalisées, puisqu'elle a interrogé des millions de personnes dans le monde entier depuis 2009. L'indice de cette année comprend des données provenant de 142 pays dont les habitants ont été interrogés sur trois points : ont-ils aidé un étranger, donné de l'argent ou fait du bénévolat pour une bonne cause au cours du mois dernier.



Les nouvelles données disponibles cette année révèlent les facteurs qui influencent la générosité mondiale : les personnes ayant une forte croyance religieuse ont un indice de générosité global plus élevé, à l'exception de l'Europe où cela ne fait aucune différence. Les personnes qui jugent leur vie de manière positive sont plus susceptibles d'avoir fait un don à une organisation caritative.



Certains des pays les plus heureux du monde se classent parmi les dix premiers pour les dons d'argent (Suède, Danemark, Pays-Bas et Islande). Les immigrants sont plus susceptibles de faire des dons que les natifs, en particulier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



Neil Heslop OBE, directeur général de la Charities Aid Foundation, a déclaré : « L'indice mondial de générosité de la Charities Aid Foundation nous donne des raisons d'être optimistes en cette période de grande instabilité. La générosité est innée dans le comportement humain et nous lie tous en tant que communauté mondiale. La diversité des pays en tête de l'indice le souligne : ils couvrent tout le spectre du développement économique, de la géographie, de la langue, de la religion et de la culture.



Donner, c'est établir un lien avec ceux qui nous entourent, qu'ils soient de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout du monde. » Il appelle les gouvernements à faire davantage pour encourager ceux qui le peuvent à donner de leur argent et de leur temps afin de favoriser le dynamisme et la résilience des organisations de la société civile.



Celles-ci qui doivent faire face à des défis sociaux et environnementaux ainsi qu'à l'impact des conflits et des déplacements de population.





