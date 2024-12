"Indicible" : l'artiste peintre tchadien Tallafe expose ses œuvres, en partenariat avec Moov Africa

En prélude à cet événement, une conférence de presse a été organisée par Moov Africa à l’espace Talino Manu, situé dans le quartier Moursal, 6ᵉ arrondissement de N’Djamena.



Lors de son intervention, Pierre-Hubert Touchard, directeur délégué de l’IFT, a salué l’émergence de jeunes talents tchadiens dans l’art plastique, en particulier sur la scène internationale. « Contrairement aux années précédentes, il y a aujourd’hui un véritable essor des jeunes artistes peintres tchadiens qui méritent d’être accompagnés », a-t-il affirmé.



L’artiste partage son inspiration et ses espoirs



Tallafe, présent lors de la conférence, a répondu aux questions des journalistes. Concernant l’inspiration derrière le thème "Indicible", il a expliqué que ses souvenirs d’enfance dans le quartier de Klemat, où il passait ses vacances, ont influencé cette série d’œuvres.



Abordant la valorisation de l’art de la peinture au Tchad, Tallafe s’est dit confiant quant à l’avenir de cette discipline dans le pays. « Avec l’émergence des jeunes talents, la peinture finira par avoir toute sa place », a-t-il déclaré.



Il a également encouragé les jeunes artistes tchadiens à persévérer : « Ce n’est pas facile d’embrasser ce métier au Tchad, mais il est essentiel de rester motivé et de montrer ses œuvres pour émerger. »



Un artiste au parcours international



Ahmat Tallafe Dougouche a commencé sa carrière en 2009. Depuis, il a exposé ses œuvres dans plusieurs pays, notamment en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Actuellement basé en France, il est de retour au Tchad pour sa deuxième exposition dans son pays natal, la première ayant eu lieu il y a deux ans à l’IFT.



Ce retour est une belle opportunité pour les amateurs d’art au Tchad de découvrir ou redécouvrir le talent de cet artiste qui porte haut les couleurs de son pays sur la scène internationale.