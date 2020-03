ACTUALITES Informations Coronavirus – Covid-19

- 17 Mars 2020





Face à la crise liée au coronavirus - Covid-19, les services de l’État et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, votre Ambassade en Egypte et vos consulats généraux de France au Caire et à Alexandrie en particulier, sont pleinement mobilisés. En Egypte, de nombreux cas de personnes atteintes du Covid-19 ont été confirmés par le ministère égyptien de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est à noter que le nombre de cas testés positifs au Covid-19 en Egypte est susceptible d’évoluer à la hausse de façon régulière. Les mesures suivantes ont été annoncées dans ce contexte : • interdiction des grands rassemblements tels que les conférences, les expositions, les compétitions sportives ou encore les évènements culturels ;

• suspension des cours ainsi que de toutes les activités dans les écoles, les instituts et les universités du pays pour deux semaines à compter du 15 mars ;

• mise en place de contrôles médicaux (prise de température) à l’arrivée dans les aéroports internationaux ainsi qu’aux frontières. Il est demandé aux passagers en provenance, directement ou indirectement, des destinations suivantes (France, Allemagne, Bahreïn, Chine, Corée du Sud, Espagne, Irak, Iran, Italie, Japon, Koweït, Malaisie, Singapour, Suisse, Thaïlande et Vietnam), de remplir une carte d’information sanitaire à l’arrivée à l’aéroport ;

• plusieurs pays, notamment de la région, ont annoncé la suspension de tout ou partie des dessertes aériennes avec l’Egypte, il est donc recommandé, le cas échéant, de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne. Si vous êtes malade ou avez une forte fièvre, vous devez impérativement rester chez vous, porter un masque en présence d’autres personnes et consulter votre médecin habituel ou l’un des trois médecins du poste (coordonnées détaillées à retrouver en fin d’article) qui pourront vous conseiller sur la conduite à tenir. Pour votre information, en cas de suspicion d’infection au Covid-19, les autorités médicales égyptiennes orientent les patients vers une structure de santé (hôpital des maladies infectieuses ou laboratoire central), qui effectue un test. En cas de test positif, un processus de quarantaine est mis en place dans l’un des hôpitaux publics égyptiens dédiés, pour une durée de deux semaines. De façon générale, afin d’éviter la propagation de l’épidémie, de se protéger et de protéger les autres, les mesures préventives suivantes doivent être respectées : • Se laver les mains très régulièrement.

• Tousser ou éternuer dans son coude.

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

• Utiliser des mouchoirs de poche à usage unique.

• Porter un masque quand on est malade. S’agissant des personnes à risque susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de plus de 70 ans, personnes souffrant de maladies chroniques ou immuno-déprimées, femmes enceintes,…), il est recommandé de prévoir un retour en France. Tenez-vous régulièrement informé de la situation locale en consultant notre site internet et la rubrique Dernière minute des Conseils aux voyageurs concernant l’Egypte. Il est, enfin, recommandé de suivre l’évolution de la situation globale en consultant notamment les sites du Gouvernement français, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et de l’Organisation mondiale de la Santé et de se conformer aux recommandations des autorités locales. Coordonnées utiles : Médecins du poste : Docteur Wael KAHIL :

Clinique : Hôtel Mena House

(+20) 122 210 98 91

Fax : (+20) 2 2738 0500

wael@kahil.net

7 Rue El Aziz Osman – Zamalek – Le Caire Docteur Cherine KAHIL :

(+20) 122 218 22 79

cherine@kahil.net Docteur Sabry GHALY :

Ghaly’s Medical Group

(+20) 2 2380 9995 (sur rendez-vous)

(+20) 100 366 22 77 (uniquement urgences)

drghaly@ghalygroup.com

32-33, Rue El-Golf – Maadi – Le Caire En France : Centre de Crise et de Soutien : +33 (0) 1 53 59 11 00 (standard automatisé : il convient de taper 1 pour toute question relative au Covid-19). Pour rappel, les Français en difficulté en Égypte peuvent joindre en cas d’urgence :

[-] du dimanche au jeudi : de 8h30 à 16h30 (sauf jours fériés) : +20 2 35 67 33 50 (standard du Consulat Général de France au Caire).

[-] en dehors de ces horaires, les week-end et jours fériés : +20 2 35 67 32 00 (standard de l’Ambassade de France au Caire). Numéros d’appel dédiés mis en place par le ministère de la Santé égyptien : 105 ou 15335 Distribué par APO Group pour Ambassade de France en Egypte.



