Informations concernant le Covid-19 – Délivrance de visas suspendue

La délivrance de visas est suspendue.

Sur instruction du gouvernement français et en lien avec nos partenaires de l’espace Schengen, la délivrance de visas est suspendue. Cette décision s’applique à l’ensemble des types de visas (visas de court séjour Schengen, visas de long séjour, visas pour l’Outre-Mer) et sur tous types de passeport (officiel et ordinaire).

Le service des visas est fermé. La prise de rendez-vous est impossible, sauf cas particuliers. Les dossiers de visas déjà déposés au consulat mais dont le visa n’a pas encore été délivré sont conservés au poste dans l’attente de la reprise de l’activité. Naturellement les demandeurs peuvent récupérer leur passeport.

