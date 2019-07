Informations pratiques - Le 14 juillet à la résidence de France

La réception aura lieu de 19h à 23h à la résidence de France à Libreville et est accessible à la communauté française, sous réserve d’être muni d’un carton d’invitation à retirer au préalable auprès du consulat général.

Questions fréquemment posées :

1. Comment puis-je obtenir mon carton d’invitation pour la célébration du 14 juillet ?

A l’occasion de la Fête nationale, l’ambassadeur Philippe Autié offrira une réception à la résidence de France le dimanche 14 juillet 2019 de 19h00 à 23h00.

Les ressortissants français qui souhaitent assister à cette réception sont priés de retirer leur carton d’invitation au consulat général de France, rue Ange Mba à Libreville, du mardi 10 au jeudi 12 juillet de 14h00 à 16h00. Ces cartons nominatifs seront remis sur présentation d’une pièce d’identité française (carte consulaire, passeport ou carte d’identité) et seront demandés, le 14 juillet, à l’entrée de la résidence de France.

En raison du chantier de construction de la nouvelle ambassade qui réduit l’espace disponible pour cette réception, le nombre d’invités a dû être diminué cette année.

2. Est-ce que mon (ma) conjoint(e) qui n’est pas français(e) peut m’accompagner ?

Les conjoints étrangers sont naturellement les bienvenus. Ils devront se présenter au consulat général avec le (la) citoyen(ne) français(e) pour récupérer leur invitation nominative.

3. Puis-je me garer dans l’enceinte de la résidence ?

Hélas, non ! L’espace n’est pas suffisant. Nous vous invitons à stationner vos voitures dans les rues avoisinantes de la résidence de France à Libreville.

4. A quelle heure pourrai-je entrer dans l’enceinte de la résidence ?

L’accès à la communauté française sera ouvert à 19h00. Chaque personne devra se présenter avec son invitation nominative et une pièce d’identité.

5. Je suis une personne à mobilité réduite, existe-t-il un accès facilité ?

Les personnes ayant besoin d’assistance sont invitées à se signaler lors de la remise de leur invitation au consulat.

6. Les animaux sont-ils admis ?

Il n’est malheureusement pas possible de venir avec un animal, sauf s’il s’agit d’un animal accompagnateur d’assistance (par exemple pour personnes malvoyantes).

7. Quels sont les objets qui ne sont pas autorisés sur le site de la résidence ?

A la discrétion du responsable de la sécurité de la résidence, tout objet pouvant être considéré comme dangereux ou encombrant ne sera pas autorisé dans l’enceinte de la résidence.

A noter que les bagages, les sacs à dos et les sacs volumineux ne seront pas acceptés et qu’une fouille systématique des sacs à main et sacoches sera faite à l’entrée de la résidence de France.

8. Comment dois-je m’habiller pour cet événement ?

Les tenues de ville, les tenues traditionnelles et les uniformes sont les bienvenus.

9. Les enfants peuvent-ils assister à la célébration ?

Compte tenu de la grande affluence, la présence des enfants mineurs n’est pas possible. Les enfants majeurs (18 ans et plus) devront retirer un carton d’invitation en leur nom propre auprès du consulat général.

10. Peut-on prendre des photos lors de l’événement ?

OUI. Une sélection photos sera également publiée sur notre site internet et sur la page facebook de l’ambassade de France au Gabon et à São Tomé-et-Príncipe.

Un espace photo aux couleurs de la France sera à votre disposition toute la soirée.

