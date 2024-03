Infrastructure sociale : la CNSS se dotera bientôt d’une tour Espérance à usage commercial

Immeuble à usage commercial, cette tour sera érigée entre la gare ferroviaire du chemin de fer Congo-océan de Brazzaville et le rond-point Poto-poto. Sa construction s’inscrit dans la volonté de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de diversifier ses sources de financement, mais aussi d’assurer la protection sociale des travailleurs qui sont assujettis au code de travail. Ce qui est, d’ailleurs, la vocation de la caisse nationale de sécurité sociale.



La Tour Espérance est le fruit d’une collaboration entre la CNSS et un consortium de banque régionale dont le Groupe banque atlantique et le groupe panafricain Eco-Banque.



Présentant les caractéristiques techniques de l’ouvrage, le directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo a précisé que ce bâtiment a une hauteur de 128 mètres, comptera 28 niveaux, dont 26 à l’extérieur et deux au sous-sol. Elle disposera des galeries commerciales, d’une cafeteria, d’un bureau d’accueil et des salles de conférences, sans oublier une grande salle polyvalente, des salons vip et des locaux techniques.



Le coût estimatif est de 41 milliards 880 millions 947 mille, a renchéri le directeur général qui a ajouté que la construction de la tour créera 1 450 emplois. Selon le chronogramme annoncé par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Firmin Ayessa, les travaux de construction de la tour Espérance dureront trois ans.