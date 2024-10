Infrastructures Branding Guinée : Visite du Ministre Directeur de Cabinet

Sous le leadership de Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, Président de la République et Chef Suprême des Armées, le développement et l'aménagement urbain en Guinée prennent un nouveau tournant. Ce projet vise à transformer le paysage urbain de Conakry et à offrir un espace de loisirs et de détente aux citoyens.



Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Moussa Moïse Sylla (Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat), Bogola Haba (Ministre de la Jeunesse et des Sports), Yaya Sow (Conseiller à la présidence, en charge des infrastructures et des travaux publics) et Aly Seydou Soumah (Conseiller à la présidence, en charge de l’énergie et de l’hydraulique).

Monsieur Diakité a inspecté les travaux en cours et discuté des prochaines étapes du projet.



Cette visite marque une étape importante dans le processus de développement urbain en Guinée, témoignant de l'engagement du gouvernement à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens à Conakry.