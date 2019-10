Inondations à Grand-Bassam : Orange Côte d’Ivoire fait don de vivres et non vivres aux familles sinistrées

L’opérateur de téléphonie mobile, Orange Côte d’Ivoire, a remis un important lot de vivres et non vivres de première nécessité aux familles sans abri de la commune de Grand- Bassam, du fait d’inondations, suite aux récentes intempéries.

Composé de draps, serviettes, matelas, seaux, bouteilles d’eau, sucre, huile, pâtes alimentaires, sel, boîtes de conserves alimentaires, etc, le don a été remis le 18 octobre, dans la cité balnéaire, sise à une trentaine de kilomètre d’Abidjan, par Claudine Kouadio, de la Fondation de ladite maison de téléphonie mobile.

Orange Côte d’Ivoire en tant que partenaire historique de l’Abissa, événement culturel annuel de Grand-Bassam, ne pouvait rester indifférent face à la montée des eaux. Toute chose qui expliquerai le report de cette manifestation, qui n’a de cesse de drainer d’innombrables admirateurs, à la date du 03 au 17 novembre