Inondations au Sahel et au Lac Tchad : L'UE mobilise 5,4 millions d'euros pour les sinistrés

Le Tchad bénéficie de l'équivalent de 656 millions de FCFA dans le cadre de cette aide. Ce soutien financier vise à fournir une assistance immédiate aux personnes touchées par les inondations, qui ont entraîné des pertes matérielles significatives et des déplacements de populations.



Cette initiative de l'UE souligne l'importance d'une réponse humanitaire rapide face aux catastrophes naturelles et démontre l'engagement de la communauté internationale à soutenir les pays affectés par les crises. L'assistance prévue contribuera à atténuer les souffrances des sinistrés et à favoriser leur réhabilitation.