Inondations au Tchad : le ministre de l'Eau annonce des mesures de prévention

Dans sa déclaration, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabe Marcelin, a rappelé que le ministère a mis en place un Comité de suivi des inondations pour évaluer les risques d'inondation liés à la pollution des sources d'approvisionnement en eau potable et à la montée des niveaux des fleuves. Ces phénomènes sont susceptibles de provoquer des inondations fluviales, ainsi que des interactions avec les infrastructures d'assainissement (les fosses septiques, les caniveaux, etc.).



La première activité du comité a consisté à effectuer des prélèvements et des analyses des eaux des forages privés et des branchements de la Société Tchadienne des Eaux (STE). Il ressort des mesures des niveaux statiques que dans les quartiers proches des fleuves, le niveau de l'eau est remonté plus près du sol par rapport aux quartiers plus éloignés (entre 3,76 et 22,33 m). En ce qui concerne les analyses de la qualité de l'eau, les résultats bactériologiques ont révélé que 96,67 % des échantillons sont contaminés. Cependant, la qualité physico-chimique reste globalement bonne.



En prévision d'une éventuelle inondation fluviale, un suivi quotidien des cours d'eau, notamment du Chari et du Logone, est effectué.



Il a été constaté à la fin de la deuxième décade de ce mois de septembre 2024 que le niveau des eaux est relativement stationnaire dans le bassin du Logone, tandis qu'une augmentation régulière est observée dans le bassin du Chari.



Le 21 septembre 2024, le niveau du Chari mesuré à la station hydrologique des Travaux Publics de N'Djamena était de 692 cm. Cette situation se caractérise par une montée des eaux avec une augmentation quotidienne d'environ 10 cm.



Des actions sont mises en place pour assurer un suivi régulier du niveau des cours d'eau et pour prendre des mesures de précaution afin d'informer et d'alerter la population en cas de persistance du risque d'inondation. Cela inclut également la sensibilisation de nos concitoyens à l'utilisation du chlore pour le traitement des eaux provenant des forages privés avant toute consommation, ainsi que des campagnes de sensibilisation et de formation sur les procédures de vidange sécurisée des latrines et fosses septiques. Le traitement des eaux distribuées par les producteurs, notamment la Société Tchadienne des Eaux (STE) et les sociétés industrielles des eaux minérales, sera également renforcé.



Le ministre a encouragé les plus hautes autorités de la République pour leurs efforts soutenus afin de faire face à ce phénomène sans précédent. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les ONG nationales et internationales qui apportent sans relâche leur soutien multiforme au gouvernement et aux populations touchées par cette calamité naturelle, a-t-il conclu.