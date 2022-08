Inondations au Tchad : "un phénomène mondial", réagit le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a réagi ce 2 août aux inondations à N’Djamena et dans plusieurs provinces. Pour le chef de la transition, « il faut que les compatriotes sachent que ce n’est pas un problème du Tchad seulement. C’est un phénomène mondial ».



« Même les grandes villes les plus riches sont aujourd’hui prises de court », souligne Mahamat Idriss Deby.



Le président affirme que le gouvernement est instruit pour secourir les sinistrés et trouver des solutions à long terme.