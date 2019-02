AFRIQUE Intenses activités sociales du Roi du Maroc à Marrakech

Alwihda Info | Par Farid Mnebhi - 7 Février 2019 modifié le 7 Février 2019 - 14:42



Le Roi Mohammed VI a procédé, le 05 février 2019, à la médina de Marrakech, à l’inauguration d’un Centre de soins de santé primaires et d’un autre d’addictologie. Deux projets solidaires portés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre du programme de requalification urbaine de Hay El Mellah.



Ces deux projets visent à favoriser l’accès des personnes démunies aux soins de santé, à accélérer les interventions en cas d’urgence médical et viennent en réponse à un besoin pressant en matière d’accessibilité médicale, dans un quartier qui compte une population importante desservie par un seul centre de soins et où l’hôpital le plus proche demeure relativement éloigné.



Ainsi, le Centre de soins de santé primaires devra favoriser l’accès des personnes démunies aux soins de santé, accélérer les interventions en cas d’urgence médicale et lutter contre l’irrégularité du suivi médical, cause d’aggravation de l’état de santé des personnes souffrant de maladies chroniques.



Il dispose d’une unité des urgences médicales (salles de consultations, d’observation, de soins et plâtre), et d’une autre de prise en charge des maladies chroniques (cardiologie, néphrologie, ophtalmologie, endocrinologie) ainsi qu’un hôpital de jour, des salles de soins bucco-dentaires, de radiologie, de vaccination, de santé de la mère, ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales et une pharmacie. Un service de sensibilisation est aussi assuré pour la promotion des bonnes pratiques de santé et d’hygiène.



Quant au second projet inauguré par le Souverain marocain, il consiste en un Centre d’addictologie du quartier El Mellah, le deuxième du genre réalisé par la Fondation Mohammed V.



Ce centre comporte un pôle d’accompagnement social (salle d’expression corporelle et artistique, salle d’informatique, salle de sport, bureau associatif), et un pôle médical comprenant des salles de soins, de consultation en médecine générale, de consultation en psychiatrie-psychologie, et de consultation en addictologie. La gestion de ce centre est assurée par le Ministère de la Santé en partenariat avec l’association régionale “Baraka Idman” (Stop Drogue).



Il constitue également un outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d’accompagnement psycho-social qui s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre, depuis 2010, par la Fondation Mohammed V, en partenariat avec les Ministères de la Santé et de l’Intérieur.



Ce programme national vise à prémunir les jeunes contre l’usage des substances psychoactives, améliorer la qualité de la prise en charge des personnes addictives particulièrement les consommateurs de drogue, l’accessibilité aux structures de prise en charge, ainsi qu’à encourager l’implication de la société civile et les départements sociaux dans les problématiques de l’addiction. Il a également pour objectifs la réinsertion sociale des personnes concernées, ainsi que l’encadrement et la formation des associations dans le domaine de la réduction des risques.



A cette occasion, le Souverain marocain a remis, respectivement, au Centre de soins de santé primaires et à celui d’addictologie, une ambulance et une unité mobile qui doit servir à des interventions de proximité auprès des usagers de drogue, à des missions de prise de contact, d’information, de sensibilisation aux risques, de fourniture de moyens de prévention et au transport de personnes cibles vers leur lieu de traitement.





Dans la même rubrique : < > Le 10e forum africain sur le peering et l’interconnexion se déroulera à Île Maurice Afrique : Le développement croissant des entreprises va entrainer des demandes accrues Cameroun: Une journée pour le jeune cinéaste