Interconnexion électrique GREGY : rencontre entre le président égyptien et le groupe Copezoulos

Le président Abdel Fattah al-Sisi s’est entretenu aujourd’hui même avec Dimitrios Copelouzos, président du groupe grec Copelouzos, en présence du Premier ministre, Mostafa Madbouly, du ministre de l’Electricité et des Energies renouvelables, Mohamed Shaker, et d'un certain nombre de cadres dirigeants de l’entreprise Copelouzos.



Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président égyptien avait été informé de l'état d'avancement du projet d'interconnexion électrique GREGY entre l’Egypte et l'Europe, en particulier de son intégration réussie dans la liste initiale des Projets d'Intérêt Mutuel de l'Union européenne.



Ainsi, la phase suivante de mise en œuvre du projet pourra être lancée, à savoir, la préparation des études techniques et environnementales finales ainsi que l'étude visant à déterminer le tracé des câbles de connexion maritimes.



Il a été présenté au président égyptien un aperçu des plans réalisés par le groupe Copelouzos pour la production d'énergies renouvelables en Égypte.



Abdel Fattah al-Sisi a pu constater les efforts déployés pour renforcer la collaboration entre l'Égypte et le groupe Copelouzos afin de mettre en œuvre un projet de production d'énergie éolienne et solaire de 9,5 gigawatts visant à soutenir fortement l'économie égyptienne et à apporter une contribution majeure à la volonté de transition vers une énergie renouvelable en Égypte et en Europe.



Le président al-Sisi a donné des directives pour poursuivre et accélérer les travaux de coopération entre les deux parties afin d'achever les projets proposés dès que possible. Il a également souligné la nécessité de rationaliser les procédures et d'éliminer tout obstacle susceptible d’en impacter la bonne mise en œuvre.



Abdel Fattah al-Sisi a confirmé la volonté de l'Égypte de jouer un rôle de premier plan dans la transition internationale vers une énergie renouvelable qui profitera à l'Égypte tant sur le plan économique qu'environnemental. Enfin, le président a salué la coopération constante entre l'Égypte et la Grèce dans tous les domaines, ce qui témoigne de relations solides entre les deux pays.