Investir dans les femmes, c’est bon pour leurs pays

Quelque 100 000 femmes de 22 pays vont bénéficier d’une formation ou d’investissements pour les aider à prospérer dans le monde du travail par le biais d’un programme soutenu par les États-Unis et avec la participation du secteur privé et public des pays concernés.



Les projets, principalement en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde (W-GDP*), un programme de la Maison Blanche lancé par Ivanka Trump, conseillère du président. La première série de subventions, s’élevant à 27 millions de dollars à répartir parmi 14 projets dans 22 pays, a été annoncée début juillet.



« Nous savons qu’investir dans les femmes permet de construire des pays résilients et autosuffisants », a fait remarquer Mark Green, l’administrateur de l’USAID qui gère la mise en œuvre du programme.



Ce programme donnera à de nombreuses femmes accès à une formation professionnelle pour les aider à trouver un emploi. La promotion de l’entrepreneuriat et l’amélioration de l’accès au capital, aux marchés et aux réseaux professionnels sont également des éléments essentiels du programme, a affirmé Mme Trump. Découvrez ci-dessous quelques-uns des 14 projets :