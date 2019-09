Invitation à l’émission-débat de l’Ambassade des Etats-Unis

L’Ambassade des Etats-Unis a le plaisir de vous inviter à Democracy In Progress (DIP), une émission-débat mensuelle, qui aura lieu le jeudi 26 septembre 2019 de 13h30 à 15h00 sur le thème : « La question d’identité à l’aune des élections de 2020 ».

Cette rencontre se déroulera à American Space (Espace Américain) sis à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bâtiment U à côté de l’Amphithéâtre A et sera animée par deux invités :

- Dr. Geoffroy-Julien KOUAO, Politologue et Essayiste

- Mme Nathalie KOUAKOU N’GUESSAN, Médiatrice et Présidente de l’ONG Vivre Sans Violence

Democracy In Progress (DIP) est une émission-débat initiée par l’Ambassade des Etats-Unis en partenariat avec Radio de la Paix (ancienne Radio ONUCI FM). Elle est enregistrée et diffusée par Radio de la Paix. Ce forum qui se tient chaque mois a pour objectif de susciter des débats contradictoires autour des questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance, la liberté d’expression, les droits de l’homme, le genre, etc.

Prière confirmer votre participation à cette émission-débat auprès de Monsieur Teko Folli, Chargé de l’Information à l’Ambassade des Etats-Unis par email : tekofx@state.gov.