INTERNATIONAL

Italie :Rencontre du Ministre d'État avec la Colonie Tchadienne à Rome


17 Octobre 2025


Au nom du Président de la République, Chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a rencontré jeudi soir la colonie tchadienne de Rome, où il leur a prodigué de sages conseils.


  Accompagné du Ministre Directeur de Cabinet Civil du Président de la République, Dr Idriss Saleh Bachar, et de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en République Fédérale d’Allemagne avec juridiction sur l’Italie, Youssouf Abassalah, le ministre a été chaleureusement accueilli par plus d’une cinquantaine de compatriotes.

 
Cette colonie, majoritairement composée d’étudiants et d’hommes et femmes d’affaires, a réservé un accueil patriotique au président, ce qui a motivé la délégation à rencontrer la communauté tchadienne pour exprimer toute la reconnaissance du Chef de l’État.



Attachement à la Patrie

Lors de l'événement, Camis Dagui, président de l'Association des Citoyens Tchadiens en Italie, a souligné l’attachement profond des Tchadiens d’Italie à leur pays, plaidant pour l’ouverture d’une Ambassade du Tchad à Rome.



Message de Solidarité

Transmettant le message du Président, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul a encouragé la communauté à être fière d’être tchadienne. Il a également appelé à bannir le tribalisme et le confessionnalisme, en cultivant l’esprit de solidarité et d’unité.


Le ministre a insisté sur l'importance de respecter les lois et règlements du pays d’accueil, demandant à ses compatriotes de se comporter en dignes ambassadeurs du Tchad en Italie.



Ouverture de l'Ambassade

Concernant l’ouverture de l’ambassade, le chef de la diplomatie tchadienne a annoncé que des démarches sont en cours, une déclaration qui a été accueillie avec enthousiasme par la communauté tchadienne de Rome. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer les liens avec ses ressortissants à l'étranger.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


