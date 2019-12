Italie : le président Déby reçu par son homologue Sergio Mattarella

Le président Idriss Déby a été reçu vendredi en tête à tête par son homologue italien, Sergio Mattarella, avec qui, il a eu un déjeuner de travail. Les deux chefs d'Etat ont évoqué les relations tchado-italiennes et leur renforcement.



Idriss Déby s'est ensuite entretenu avec le chef du gouvernement italien, Guiseppe Conte.



Ils ont échangé sur la nécessité d’améliorer les conditions de mise en œuvre des différents accords signés afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération tchado-italienne, selon la Présidence.



"Ce ne sont pas les potentialités qui manquent (...) Le Tchad est un pays vierge dont les immenses richesses naturelles et minières n’attendent qu’à être exploitées", a affirmé le président Déby.



De l’avis du chef de l'Etat Idriss Déby, l’Italie est un pays très important pour le Tchad, car disposant d’une expérience et d’un savoir-faire pointu dans tous les domaines dont le Tchad a besoin pour son épanouissement.



Les deux parties ont réaffirmé leur ferme volonté d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l’Italie et le Tchad.