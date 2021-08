JO Tokyo : le sprinter tchadien Mahamat Bachir éliminé aux 400 mètres

L'athlète tchadien Mahamat Bachir a terminé 8ème au premier tour du 400 mètres hommes au stade olympique des JO de Tokyo, avec un chronomètre de 47.93 secondes. La course a eu lieu ce dimanche.



En dernière position, le sportif tchadien n'est pas qualifié pour la suite de la compétition.



Makwala du Bostwana a terminé premier avec un temps de 44.86 secondes. Il est suivi de K. James de Grenade (45.09) et de J. Sacoor de Belgique (45.41).



La tchadienne Marlyse Hourtou a été éliminée jeudi à la 32ème de finale de tir à l'arc par la championne du monde, la coréenne An San, sur le score de 6-2.



Mercredi, la judokate et porte-drapeau du Tchad, Memneloum Demos, a été éliminée en 16ème de finale dans la catégorie des -70kg après son combat contre la judokate de l’Uzbekistan, Matniyazova.