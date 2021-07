Jeux Olympiques : trois athlètes tchadiens se rendent à Tokyo

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, s’est rendu ce mardi à l’aéroport Hassan Djamous de N’Djamena, pour souhaiter un bon départ aux athlètes tchadiens qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo, informe son département ministériel. A cette occasion, il était accompagné du président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), Abakar Djermah.



Trois athlètes représenteront le Tchad aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il s'agit de : Memneloum Demos en judo, Hourtou Marlyse au tir à l’arc et Mahamat Bachir en athlétisme.



Après la remise officielle du drapeau qui a eu lieu lundi, le ministre a fait le déplacement de l’aéroport pour encourager les ambassadeurs du Tchad. Il a réitéré son vœu de voir les sportifs tchadiens sortir victorieux des compétitions. « Nous sommes confiants en vos performances », a déclaré le ministre Routouang Mohamed Ndonga.