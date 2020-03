Journalisme – Coronavirus : Comment recevoir tous les communiqués de presse sur les coronavirus publiés par les gouvernements et les institutions africaines

APO Group rassemble la totalité du contenu pertinent émis par les gouvernements africains et le diffuse gratuitement par le biais de son service de distribution de communiqués de presse, et d’un tag ‘Coronavirus’ spécialement conçue à cet effet (www.bit.ly/APOcoroTag) sur www.Africa-Newsroom.com. Les informations publiées par les gouvernements sont distribuées en anglais, français, portugais et arabe.

Pour accéder au flux, veuillez cliquer sur https://bit.ly/APOcoroTag

Pour vous abonner au flux par e-mail, RSS, FTP ou pour installer un widget sur votre site Web, veuillez cliquer sur https://www.Africa-Newsroom.com/africarc ou envoyer un e-mail à coronavirus@apo-opa.com

Tout gouvernement, institution ou organisation officielle africaine qui souhaite distribuer gratuitement des communiqués de presse sur le coronavirus peut envoyer un courriel à APO Group à coronavirus@apo-opa.com.

Plus d'informations : https://bit.ly/3bjnLvV

Source : https://apo-african-press-organization.africa-news...