AFRIQUE Journée de l’enfant africain : commémoration du courage et appel à l’action

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 18 Juin 2024



Les villes africaines célèbrent un souvenir significatif et émouvant. Créée en 1991 par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), aujourd'hui Union africaine (UA), la Journée de l'enfant africain rend hommage aux élèves courageux qui ont participé à l'événement crucial de soulèvement, survenu en 1976 à Soweto.

Se souvenir de cette journée dans toute l'Afrique, c'est se souvenir de la jeunesse et des sacrifices des Sud-Africains, alors qu'ils défendaient leur droit à recevoir une éducation de qualité dans leur langue maternelle. Un acte qui s'est heurté à une brutalité extrême, car des centaines de personnes ont perdu la vie lors des manifestations d'écoliers. De plus, c'est le moment d'honorer et de reconnaître les enfants africains et leur potentiel inhérent.



Cette occasion invite les gens à réfléchir sérieusement sur les obstacles auxquels ils sont encore confrontés, tout en inspirant des efforts pratiques pour s'attaquer de front à ces problèmes. En préparation de cette journée, des discussions sont facilitées autour d'initiatives visant à améliorer les conditions de vie des jeunes Africains, toutes guidées par les contributions issues des consultations tenues entre les principaux membres de diverses régions du continent.



Le thème de cette année était « L'éducation pour tous les enfants en Afrique : le moment est venu ». Il visait à souligner l'appel urgent à l'action, alors que les échéances critiques liées aux engagements mondiaux et régionaux, en matière d'éducation, approchent sur le continent.



Commémorations nationales et continentales

Les pays du continent ont commémoré cette journée à travers diverses activités telles que des associations communautaires, des séminaires éducatifs, des échanges générationnels et des consultations politiques. L'UA a également organisé des sessions de formation sur la Charte africaine relative aux droits et au bien-être de l'enfant, tout en publiant une déclaration qui englobe les délibérations d'aujourd'hui, et les engagements à venir au niveau continental.



Au Nigeria, la fondatrice et présidente d'African Scholars Care Initiatives, Queen Joy Onumajuru, s'est associée à la Nigerian Bottling Company Plc (NBC), et a organisé un quiz interscolaire pour commémorer cette journée. En Éthiopie, l'UNICEF a réaffirmé son engagement à garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, quelle que soit sa situation.



L’éducation : un droit crucial menacé

Bien que l’Afrique ait pris de nombreuses promesses, elle compte toujours le plus grand nombre d’enfants non scolarisés parmi toutes les régions. Rien qu’en 2021, environ 98 millions d’enfants et de jeunes, qui auraient dû être inscrits, étaient absents des cours. Le problème est particulièrement aigu pour les jeunes avant le niveau primaire ; beaucoup n’ont pas accès à l’éducation préscolaire dont ils ont besoin.



Malgré les progrès réalisés en matière d’éducation gratuite, dans des pays comme la Zambie, Madagascar et la Sierra Leone, un écart entre les sexes demeure, avec plus de filles que de garçons non scolarisées. De plus, les barrières financières et les coûts indirects continuent d’entraver l’accès des ménages les plus pauvres.



En conséquence, de nombreux étudiants ne parviennent pas à terminer leurs études. Le simple fait de bénéficier d'une éducation est insuffisant, car les filles de plusieurs pays africains doivent faire face à des obstacles importants qui entravent la poursuite de leurs études. Des situations difficiles telles que le mariage des enfants, les grossesses chez les adolescentes et les agressions sexuelles, intensifient la probabilité que les jeunes femmes abandonnent l'école.



L’Afrique subsaharienne compte dix-huit pays où les taux de mariages de mineurs sont les plus élevés, ce qui pose des défis supplémentaires en matière de rétention des étudiantes dans les établissements d’enseignement. Le problème des violences sexuelles liées aux écoles continue de persister. Dans plusieurs pays comme la Tanzanie, le Kenya, la Sierra Leone et le Sénégal, les filles sont fréquemment victimes de mauvais traitements et de harcèlement de la part de ceux qui occupent des postes d'autorité, notamment de leurs enseignants.



Cette exploitation aggrave les difficultés déjà rencontrées pour garantir un environnement d'apprentissage sûr à ces jeunes filles, compromettant ainsi leurs perspectives de poursuite de l'éducation.



Engagements et appels à l’action

Des objectifs ambitieux ont été fixés par l'UA et ses États membres, pour garantir que chaque enfant reçoive une éducation gratuite et de haute qualité. La stratégie continentale d’éducation élaborée par l’UA s’efforce d’atteindre ces objectifs avant 2025, tandis que les objectifs de développement durable (ODD) visent une date limite de 2030. Néanmoins, des progrès rapides sont nécessaires si l’on veut que ces engagements soient tenus dans les délais.



Human Rights Watch, une organisation engagée dans la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les enfants africains, a souligné l'importance pour les gouvernements africains d'éliminer les obstacles juridiques et politiques qui entravent l'accès des filles à l'éducation. L'organisation a proposé de supprimer les frais et les coûts associés à la scolarité, ainsi que de s'attaquer aux défis sociétaux globaux qui touchent injustement les filles.



Les gouvernements africains doivent intensifier leurs efforts pour offrir des services éducatifs sans restriction et d’excellente qualité à chaque enfant. Cela implique, non seulement de respecter leurs devoirs en matière de droits de l'homme, mais également de s'efforcer de surmonter les multiples obstacles qui empêchent de nombreux enfants de bénéficier du système éducatif approprié auquel ils ont droit.



« L'avenir de l'Afrique dépend clairement de l'éducation », a déclaré Mausi Segun, directeur Afrique à Human Rights Watch. « Les gouvernements africains doivent agir de toute urgence pour remplir leur engagement de fournir une éducation gratuite et de haute qualité d'ici 2030, conformément à leurs responsabilités en matière de droits de l'homme. »







Dans la même rubrique : < > Afrique : le G7 réaffirme son soutien à un programme d'infrastructures de plusieurs milliards de dollars La Tanzanie lance son premier train électrique : un nouveau jalon pour le transport ferroviaire en Afrique de l'Est Niger : Fermeture de trois sociétés de sécurité par le ministère de l'Intérieur