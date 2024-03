INTERNATIONAL Journée internationale de la francophonie : l’événement célébré avec les jeunes à Paris

Alwihda Info | Par Sylvestre Onana, Centre de la Communication du Cameroun en France - 24 Mars 2024



L’ambition des JAF est de rallier la jeunesse du monde, à travers ses activités professionnelles, innovantes, créatrices, scolaires, périscolaires et estudiantines, aux valeurs francophones.

Certainement que le message de la Francophonie, tient sa simplicité, pour lui permettre, sans cesse d’élargir son audience et d’atteindre les couches sociales et populaires de tous les quatre coins du monde.



Beaucoup plus succinctement, l’espace francophone, au-delà du partage de la langue française, s’épanouit à travers l’expression de sa diversité et de sa pluralité. Il promeut la tolérance, l’ouverture la solidarité et la paix. La francophonie est un universalisme, un humanisme tout court…



Jusqu’ici, l’on était coutumier des sommets et conférences ministérielles francophones. Lieux de rencontres des plus hauts responsables et dirigeants des Etats membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).



Désormais, il faudrait faire avec de nouveaux acteurs et de nouveaux vocables : les Jeunes Ambassadeurs de la Francophonie (JAF). Les JAF. Ils sont âgés de 16 à 30 ans. Ils sont issus de tous les milieux secondaires, universitaires, professionnels, artistiques, sportifs, associatifs, hommes et femmes… C’est en 2022, que le concept des JAF, connaissant déjà des frémissements au Cameroun, s’est consolidé.



Le concept est né des rencontres et de la phosphorescence discursive des contacts fructueux entre une Camerounaise et une Française, deux femmes passionnées de la promotion de la langue française, des échanges entre les peuples et de l’internationalisme. Mme Marie-Béatrice Leveaux et Mme Eliane Régine Lafleur Nsom sont des pionnières.



Ainsi, l’acte juridique scellé, les deux aventurières de la Francophonie, deviennent automatiquement, présidente et vice-présidente au niveau mondial. Et depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le pont, et le concept de Jeunes ambassadeurs de la Francophonie (JAF), fait son petit chemin de construction, d’acceptation et de légitimation auprès des Etats, des Institutions et des Peuples francophones ou francophiles.



En fait, l’ambition des JAF, c’est de rallier la jeunesse du monde, à travers ses activités professionnelles, innovantes, créatrices, scolaires, périscolaires et estudiantines, aux valeurs francophones. Les JAF, grâce au rassemblement de la jeunesse à l’idéal francophone, se proposent de répandre cet idéal, et de faire prospérer le concept d’une Francophonie des peuples.



Certains diront même des Nations. En ce qui concerne les activités liées à la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie, les choses essentielles se sont passées dans l’après-midi, du mercredi, 20 mars 2024, dans l’auditorium de l’Alliance Française, dans le 6ème arrondissement de Paris.



Instant culminant de la cérémonie, la présentation au public, par la vice-présidente, Mme Eliane Régine Lafleur Nsom, d’un précieux document stratégique des Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF) : le cahier des activités 2024-2025. M. Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’attractivité, de la Francophonie et des Français de l’Etranger, présent, a réceptionne le pavé de 200 pages au nom du gouvernement français.



Ce sera une cérémonie sobre, mais riche en symboles, qui s’est déroulée en distanciel et présentiel. Originaires de 40 pays, les Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF), ont présenté leurs multiples activités (Actions/Projets).



Cette année, le parrain des assises des JAF est le champion de tennis Franco-Camerounais, capitaine de l’équipe de France masculine, de tennis-fauteuil pour les jeux paralympiques, artiste et opérateur économique, Yannick Noah. Il succède ainsi à l’ancien président Sénégalais Léopold Sédar Senghor (1906-2001).



Les participants ont pu suivre un message de reconnaissance et d’encouragement délivré en visioconférence de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF, sur le thème international : « Créer, Innover, Entreprendre. »



En octobre prochain, ils seront 1000 Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF), invités par le président Emmanuel Macron, qui viendront assister aux prochaines Assises Francophones, à Paris et dans la ville de Villers-Cotterêts, petite commune située dans le département de l’Aisne en Région Hauts-de-France, qui abrite la Cité Internationale de la Langue française et le Musée Alexandre Dumas.



Il faut noter enfin que Yaoundé a abrité du 03 au 05 novembre 2023, la 44ème Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) et le Conseil Permanent de la Francophonie (CPF).







