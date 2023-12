Journée internationale des personnes handicapées : l’OCI appelle les Etats membres à renforcer leur rôle dans la justice sociale

Le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), S.E.M. Hissein Brahim Taha, a appelé à cette occasion les Etats membres et les organes concernés de l'Organisation, ainsi que les organisations internationales et non-gouvernementales, à intensifier les efforts pour parvenir à la justice sociale et à la sécurité communautaire en faveur des personnes vivant avec un handicap à travers la mise en œuvre des résolutions et politiques adoptées afin de faciliter l’inclusion de ces dernières dans leurs communautés respectives.



Il est important de noter que la Conférence ministérielle pour le développement social dans les Etats membres de l'OCI, qui s'est tenue en République arabe d'Egypte en juin 2023, a adopté des résolutions qui soutiennent les personnes vivant avec un handicap et encouragent les Etats membres à partager leurs expériences dans le domaine de l'inclusion et de la réhabilitation des personnes vivant avec un handicap afin de mettre leur mise à niveau. La Conférence a également adopté le Plan d'action de l'OCI pour la protection et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les Etats membres.



Le Secrétaire général a fait allusion aux conditions humanitaires difficiles que traverse le peuple palestinien en général et les personnes vivant avec un handicap en particulier, en termes de meurtre d'enfants, de femmes, de personnes âgées, de personnes vivant avec un handicap et de jeunes innocents, de répression, de violence et de destruction d'infrastructures sanitaires, culturelles et sportives.