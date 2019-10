Journée internationale du café : votre tasse de NESCAFÉ représente plus que ce que vous croyez

L’histoire de votre NESCAFÉ commence bien avant d’arriver dans votre tasse. Séchés, torréfiés et moulus, les minuscules grains de café qui composeront votre café trouvent leurs racines profondes en Afrique de l’Ouest et influent sur le quotidien de nombreuses personnes.

Cultivé en Afrique, pour l’Afrique

Saviez-vous que le NESCAFÉ que nous buvons en Afrique centrale et occidentale est produit dans la région ? Chaque année, Nestlé (www.Nestle-cwa.com) achète plus de 15 000 millions de tonnes de café à la Côte d’Ivoire. Ce café est transformé en NESCAFÉ et savouré chaque jour par des milliers de personnes.

Prospérer, ensemble

À travers sa marque NESCAFÉ, Nestlé a un impact sur les moyens de subsistance de milliers de cultivateurs de la région. Le NESCAFÉ Global Plan s’engage en faveur d’un approvisionnement responsable des grains de café par Nestlé, à l’aide de programmes de développement durable. Dans notre région, ce plan se traduit par les formations dispensées par Nestlé aux caféiculteurs pour leur apprendre à cultiver le café en protégeant l’environnement. Nestlé a également inclus plus de 13 000 producteurs de la région dans ses programmes d’« Agripreneuriat ».

Outre les revenus perçus par les producteurs pour leurs récoltes, ceux-ci reçoivent des primes de la part de Nestlé. Fatih Ermis, Head of Agricultural Services pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, rappelle l’importance que revêtent ces paiements pour les producteurs : « Cette prime, qui constitue un revenu supplémentaire, permet aux caféiculteurs d’améliorer leurs conditions de vie. L’an dernier, Nestlé a versé plus de 865 000 dollars de primes aux producteurs de café de la région, et nous continuons sur cette lancée, avec un peu plus de 841 000 dollars déjà versés à nos caféiculteurs depuis janvier 2019. »

Opportunités d’entrepreneuriat

« My Own Business » (MyOwBu ) (https://bit.ly/2muicqO) est une initiative de Nestlé axée sur la création d’emplois et l’autonomisation des entrepreneurs. Dans le cadre de ce programme, Nestlé enseigne aux jeunes comment gérer leur propre microentreprise. La société leur propose également des formations en vente, gestion, hygiène, sécurité et normes de qualité. Cette initiative a un effet domino, car ces jeunes, qui disposent désormais des compétences nécessaires, sont incités à donner du travail à d’autres et emploient bien souvent jusqu’à dix vendeurs de rue.

Plus de 4 000 jeunes de la région ont bénéficié de cette opportunité entrepreneuriale. Grâce à cette autonomisation, ils se trouvent aujourd’hui en bonne voie pour parvenir à l’indépendance financière. Rabie Issa, Business Executive Officer pour Nestlé Professional, un service extérieur de Nestlé, ajoute : « Les moments où mon travail me rend le plus fier sont ceux où je constate combien la vie de ces vendeurs a évolué dans le bon sens. »

Protéger la planète

L’usine NESCAFÉ a remporté, pour la troisième année consécutive, le prix d’excellence de la meilleure entreprise écocitoyenne (https://bit.ly/2njiscE) lors de la cérémonie de remise du Prix national d’Excellence en Côte d’Ivoire. L’usine a été récompensée parce qu’elle ne rejette que de l’eau purifiée dans l’environnement et qu’aucun de ses déchets n’échoue dans des décharges. Ayant à cœur le bien-être de nos communautés, notre activité de production de café garantit l’engagement international de Nestlé en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement et des ressources.

Lorsque vous porterez votre prochaine tasse de café à vos lèvres, souriez et savourez l’impact de votre choix en dégustant NESCAFÉ !

Contact avec les médias :

Marie Chantal Messier

Head, Corporate Communications and Public Affairs Manager

Nestlé Ghana Ltd.

E-mail : MarieChantal.Messier@gh.nestle.com

Tél. : +233 50 161 7955

