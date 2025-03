Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : Le Tchad réaffirme son engagement à combattre cette maladie qui demeure un problème de santé publique majeur

Un Appel Urgent à l'Action



Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque année le 24 mars, la Secrétaire d’État à la Santé et à la Prévention, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, a prononcé une déclaration solennelle sous le thème :Dans son allocution, Dr Mbaidedji a souligné l'importance de remettre à l'agenda politique et médiatique l'urgence de la lutte contre cette maladie, tant auprès des décideurs que de la population. Malgré les progrès mondiaux réalisés dans la lutte contre la tuberculose, elle reste ladans le monde, une situation que la Secrétaire d'État a qualifiée de profondément préoccupante, notamment au Tchad.Au Tchad, la tuberculose représente unavec de lourdes conséquences sociales et économiques. Les données de 2024 révèlent unestimé à, soulignant l'ampleur du défi malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers.Lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, le Tchad a réitéré son engagement mondial à éliminer la tuberculose, rejoignant d'autres États dans cette lutte.Le thème de cette année insiste sur trois piliers essentiels : l’engagement, l’investissement et l’action. Cela reflète le besoin d'une mobilisation mondiale coordonnée et d'une collaboration stratégique renforcée pour :Ce message est porteur d’espoir et d’urgence, appelant à une responsabilité partagée dans la lutte contre une maladie évitable et guérissable.Un des défis majeurs reste la recherche des. En 2024, bien queaient été attendus pour dépistage et traitement, seulementont été pris en charge, ce qui représente un taux de couverture de. Lesnégligés exposent la population à un risque de transmission accru. Une personne non dépistée peut infecter entre 15 et 20 personnes par an, généralement parmi les groupes vulnérables tels que les personnes vivant avec le VIH, les prisonniers, les réfugiés, et les enfants malnutris.Dr Mbaidedji a également abordé la stigmatisation que subissent fréquemment les personnes atteintes de tuberculose, causée par l'ignorance et les idées reçues. Elle a rappelé que la tuberculose est une maladie guérissable et que les patients nécessitent soutien familial, communautaire et des soins de qualité.Enfin, le dépistage et le traitement de la tuberculose sont proposés gratuitement, conformément aux directives des autorités nationales. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement, sous le leadership du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Cela fait également partie des 12 chantiers du programme politique du Chef de l’État, consacré à la santé.