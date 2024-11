Justice : Non-lieu en France pour le général tchadien Mahamat Nouri

« Je me réjouis de cette nouvelle, bien que n’ayant jamais douté de l’issue de cette affaire injuste. Je remercie le Tout-Puissant pour sa grâce et la force qu’il m’a donnée ainsi qu’à ma famille pour surmonter cette épreuve. »



Le général Mahamat Nouri, une figure emblématique de la scène politique tchadienne, a bénéficié d’un non-lieu dans une affaire judiciaire en France, selon des sources judiciaires ce mardi. Mis en examen en 2019 pour des accusations de crimes contre l’humanité, le leader de l’Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) était notamment poursuivi pour l’enrôlement d’enfants soldats et des exactions présumées commises entre 2005 et 2010 au Tchad et au Soudan. Cette information a été confirmée par ses proches, contactés par Alwihda Info.L’enquête, ouverte en 2017 et menée par l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), n’a pas permis de réunir des preuves suffisantes pour justifier la poursuite judiciaire contre l’ancien ministre de la Défense tchadien.Contacté par téléphone, Mahamat Nouri a réagi à cette décision :Arrêté en juin 2019 et placé en détention provisoire, le général avait été libéré en mars 2020 après neuf mois d’incarcération. Depuis, il a joué un rôle clé dans les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les politico-militaires, notamment à Doha, au Qatar. Il a également participé au Dialogue national inclusif, marquant son retour au pays après une décennie d’exil.L’ordonnance de non-lieu, désormais prononcée, met fin à une procédure judiciaire qui avait attiré une attention internationale sur son rôle présumé dans les conflits armés de la région, marqués par des violations graves des droits humains.