Kananga : La Police Monusco Forme La Police Nationale Congolaise Pour Une Gestion Adequate Des Manifestations

A Kananga au Kasaï, la Police MONUSCO, en partenariat avec le Commissariat provincial de la Police nationale congolaise (PNC), a lancé le mardi 25 février 2020 la première session de recyclage en maintien et rétablissement de l’ordre public et gestes techniques professionnels d’intervention (MROP- GTPI). C’est au profit de cinquante agents de l’Escadron Mobile d’Intervention (EMI), dont 7 femmes.

« Les policiers des Nations Unies doivent contribuer à l’édification d’une PNC professionnelle capable d’encadrer toute sorte de manifestation dans le respect strict des droits de l’homme », a déclaré le chargé de la formation de la Police MONUSCO. De son côté, le commissaire Martin MUAMBA KASOKO, Chef de l’Escadron d’Intervention Mobile en charge du maintien et du rétablissement de l’ordre public à Kananga a reconnu la pertinence de cette session. « Cette session permettra à mes éléments d’acquérir des connaissances théoriques et les réflexes pratiques susceptibles de développer leur capacité d’analyse et d’encadrement des foules, lors des manifestations publiques, pacifiques ou violentes », a-t-il affirmé ; ajoutant que « avec une telle formation, les policiers ne vont plus faire usage incontrôlé d’armes létales dans les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public ». Selon le commissaire Martin MUAMBA, la matière enseignée va aider ses éléments à gérer de manière professionnelle toutes les manifestations publiques en respectant les droits de l’Homme et les normes internationales.