Karaté : un nouveau bureau fédéral élu le 22 décembre 2018 à Bangui

Le renouvellement du bureau exécutif tant souhaité de la Fédération Centrafricaine de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FECKAMA) est devenu effectif le 22 décembre 2018. Réunis en assemblée générale élective sous l’égide au siège du Comité National Olympique et Sportif Centrafricain (CNOSCA) des représentants des clubs ont porté leur choix sur le candidat Olivier Christian Kévin Mobayah, qui était le directeur technique de la FECKAMA. Son challenger Lambert Bonézoui, a accepté sa défaite tout en souhaitant plein succès à la nouvelle équipe pour l’épanouissement du karaté en Centrafrique.



Les Actions :

❖ Redynamiser la Fédération Centrafricaine de Karaté à travers une réforme complète de la structure des différents clubs avec la participation de chaque responsable de club.

❖ Promouvoir, accompagner les jeunes ceintures noires dans la création des clubs de karaté

❖ Promouvoir et valoriser la performance sportive de nos athlètes : Culture de l’Excellence

❖ Former les encadreurs techniques et arbitres dans les réglementations internationales

❖ Doter la fédération avec le matériel nécessaire de préparation des athlètes

❖ Redorer le blason de nos athlètes dans la sous-région et à l’international.



Un plan de réalisation des actions est élaboré pour la période allant de 2019 à 2020.



Court terme :

Objectif : 500 licenciés pour la saison sportive 2020

➢ Réorganiser avec chaque responsable de club la structure organisationnelle et le programme de fonctionnement du club

➢ Former tous les responsables des clubs sur la gestion d’un club sportif

➢ Recenser tous les Jeunes ceintures noires de karaté désirant ouvrir un club, les aider dans le montage et le déroulement du projet de création de club de karaté



Moyen terme :

Objectif : Meilleure Préparation des athlètes aux compétitions de haut niveau

➢ Mettre tout œuvre pour doter la fédération avec le matériel nécessaire à l’organisation des compétitions ;

➢ Fournir les équipements spécifiques appropriés de préparation pour les athlètes de l’équipe nationale.



Long terme :

Objectif : Obtenir un bon palmarès pour nos meilleurs athlètes dans les compétitions internationales

➢ Obtenir des bourses de formation pour nos meilleurs athlètes

➢ Former des athlètes capables de défendre valablement l’emblème de la RCA

➢ Qualifier les athlètes de karaté aux jeux olympiques.

Composition du nouveau bureau fédéral :

Président : Olivier Christian Kevin MOBAYAH

1er Vice-President: Wilfried Ardey MBOMBO-KOLENGA

2ème Vice-président: Jean Baptiste GOMINA

Secrétaire-Générale: Bernadette PAKOSSA-FOULOU

Secrétaire-Général Adjoint : Marius Merlin YADENZI

Trésorière Générale : Claudia Maryse NGOUYOMBO BANOUA

Trésorière Générale Adjointe : Sandrine Edwige TAGBA



Ce bureau est élu pour un mandat de 4 ans.